ИАЦ «Альпари»: Взрывной рост российских индексов - show must go on

К вечеру пятницы российские инвесторы и не собираются, похоже, фиксировать прибыль за неделю, и биржи продолжают расти. Индекс МосБиржи завершает неделю возле 2921 пункта, обновив в ходе пятидневки исторические максимумы. Индекс РТС вырос к 1447 пунктам — как и было видно ранее, валютному индикатору ничто не мешало подниматься в область 1450 пунктов.

После трех дней преимущественного снижения в плюсе сегодня снова оказались бумаги «Сургутнефтегаза». Пока не идет речи о внезапном обновлении октябрьских максимумов, но если обыкновенные акции поднимутся выше 45,8 руб., можно будет говорить о скором тесте 48,82 руб.

Бумаги компаний нефтегазового сектора к вечеру в хорошем плюсе на фоне локального разворота цен на нефть. Баррель Brent торгуется по $60,57, прибавляя более 1,5% и отыгрывая тем самым провал последних сессий. Вечером Baker Hughes опубликует статданные по численности буровых установок в США, и здесь «быки» могут нащупать временную поддержку.

Рубль во второй половине дня демонстрирует чудеса жизнеспособности и резко дорожает в парах с иностранными валютами. Не сказать, что здесь случилось что-то из ряда вон выходящее, но информация о готовности ФНБ тратить накопленные средства на стимулирование экономики взбодрила поклонников «россиянина». Теоретически, для фонда власти могут покупать меньше долларов на ежемесячной основе, чем это делается сейчас, и это даст рублю долгосрочную поддержку.

Выходит, что у Минфина будет порядка 1 трлн рублей (в теории, естественно, если цены на нефть будут стабильными, а внутри экономики и за ее пределами не сложится стрессовых ситуаций), которые могут пойти на вливания в реальные проекты. Логично предположить, что основными бенефициарами этого будут крупные отечественные компании, но рублю до таких нюансов нет дела — он просто растет на ожиданиях, что дальше все будет хорошо.

Доллар США закрывает неделю возле 63,60 руб. и может легко спуститься к 63,50, но ниже точно не сейчас. Евро отступил за 71,00 руб., что вполне естественно, и пока останется в границах 70,85-71,40 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»