«Никто не рождается великим». Дональд Уолкотт, ИНК-Капитал, – о том, как достичь профессионализма

«Когда есть возможность пообщаться с молодыми коллегами, я никогда не отказываюсь от нее», – говорит Дональд Уолкотт, член Совета директоров АО «ИНК-Капитал». Послушать доктора философии в нефтегазовой инженерии на бизнес-завтрак в рамках научно-технической конференции ИНК собралась не только молодежь, но и топ-менеджмент компании. Корреспондент SIA.RU также побывал на этом мероприятии и выяснил, каких принципов надо придерживаться, чтобы достичь высот в профессии, и что делать, чтобы хорошие идеи воплощались в жизнь.

Дональд Уолкотт, член Совета директоров АО «ИНК-Капитал».

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Почему одни достигают многого, а другие – ничего

Все выпускники после университета обладают «твердыми» (hard skills) и «мягкими» навыками (soft skills), напомнил Дональд Уолкотт. «Твердые» – это начальные навыки профессиональной деятельности, то, что дается при обучении в школе и университете, а «мягкие» – это психология, необходимая для межличностного общения, для коммуникаций с окружающим миром.

– Этих навыков недостаточно. Это только начало и база для настоящего развития, – говорит Дональд. – Важно развивать профессионализм и ноу-хау.

На работе мы часто встречаем коллег с примерно одинаковым стажем работы, но один, проработав 20 лет, обладает компетенциями и хорошим уровнем экспертизы, а другой – нет. Почему так происходит? По мнению эксперта, одна из причин – отсутствие целенаправленной практики.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Профессионалами не рождаются

Никто никогда не рождается великим физиком или музыкантом. Все они становятся таковыми только благодаря целенаправленной практике.

– Это не мое мнение, – рассказывает Дональд. – Люди изучали этот метод, проводили исследование. И оно показало, что именно целенаправленная практика помогает развивать профессионализм.

Дональд Уолкотт, член Совета директоров АО «ИНК-Капитал».

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Приведу пример. Тайгер Вудс – известный человек в мире гольфа. Я тоже играю в гольф, гораздо дольше, чем Тайгер. Но Тайгер – профессионал, а я – любитель. Когда он приходит на тренировку, его задача, чтобы определенное количество шаров достигло зоны флага. Если вчера, например, это было 90% шаров, то сегодня – 93%. Если он не достигает такого результата, то практикуется еще раз. Таким образом, он придерживается подхода целенаправленной практики и настойчиво достигает цели. Я же играю, как придется. Запомните: люди становятся экспертами только благодаря целенаправленной практике.

Когда «больше» не означает «хорошо»

При разработке новых решений и идей важно не только правильно оценивать потенциал, говорит Дональд, но и понимать разницу между фактом и потенциалом.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

– К примеру, после ремонта скорость машины выросла в два раза. На хорошей дороге она показывает скорость 160 км в час. Это хороший результат или плохой? Смотря какой был потенциал: если это был грузовик, то результат прекрасен, а если болид Шумахера – нет. «Больше» не всегда означает «лучше», – говорит Дональд. – Надо понимать, к чему относить результат. Этот же принцип действует в отношении нефтяных скважин – важно понимать разницу между фактом и потенциалом скважины.

Нет алгоритма – нет результата

На научно-технической конференции можно увидеть много новых идей, но, по словам Дональда, для их успешности важно соблюдать методологию, алгоритм. Сначала формулируется вопрос, проблема, цель компании. Затем идет сбор информации – выявляются закономерности, проблемы, изучается передовой опыт, далее выдвигается гипотеза. Под гипотезу создается модель. Гипотеза обязательно проверяется посредством эксперимента, снова проводится сбор данных для проверки прогнозов, эти данные анализируются, затем делается вывод – соответствует ли результат эксперимента гипотезе и построенной модели на начальном этапе. В конце результат всегда сравнивается – соответствует ли он общепринятым теориям, не уступает ли лучшим отраслевыми практикам.

Дональд Уолкотт, член Совета директоров АО «ИНК-Капитал».

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

– Многие скажут: я знаю этот алгоритм, я это проходил. Выглядит алгоритм действительно просто, но проблема в том, что последовательность не всегда соблюдается. Часто бывает, что многие этапы пропускаются: идея сразу превращается в гипотезу, этап сбора данных отсутствует или находят данные, просто поддерживающие гипотезу, в результате – идея оказывается нежизнеспособной. Поэтому, если вы хотите достичь результата, следуйте алгоритму научных методов.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Справка

Дональд Уолкотт – член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2018 года.

Имеет степень доктора философии в нефтегазовой инженерии, полученную в Колорадской горной школе (США), а также степень бакалавра и магистра наук в области нефтяной инженерии Университета Вайоминга (США). Ранее занимал должность директора компании Wind River Management Ltd., директора компании EWT International LLC. В 2016-2017 гг. занимал должность Генерального директора компании Petroceltic International. В 2014-2015 гг. являлся неисполнительным независимым директором компании Petroceltic International. В настоящее время занимает должность Президента компании GEODE Energy Inc., Аляска, США.

Четвертая научно-техническая конференция (НТК), организатором которой выступает Иркутская нефтяная компания, состоялась 30-31 октября 2019 года. Цель конференции – поиск прорывных идей и решений актуальных проблем бизнеса. В числе ключевых требований к проектам – привязка к конкретному производственному объекту или процессу, отражение путей и условий внедрения новшества и расчет экономического эффекта.