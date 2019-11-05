РУСАЛ проведет для инициативных жителей Иркутской области семинары в рамках образовательной программы «Школа городских изменений»

Центр социальных программ РУСАЛа проведет для инициативных жителей Иркутской области семинары в рамках образовательной программы «Школа городских изменений».

К участию приглашаются представители некоммерческих организаций, сотрудники государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, а также активные горожане из Братска, Шелехова и Тайшета.

Предстоящие семинары станут продолжением стартовавшего в сентябре образовательного блока по социальному проектированию и будут полностью посвящены проектному менеджменту. Как организовать сильную команду? Где искать ресурсы для проекта? Как работать с рисками, продвигать и развивать свою инициативу? Как прийти к задуманному результату в срок? Ответы на эти вопросы участники получат в ходе интерактивных занятий.

— Разработка социального проекта – это только первый шаг к достижению поставленных целей. Не менее важно грамотно и эффективно воплотить свои планы в жизнь, ведь именно от этого зависит, принесет ли ваш проект реальную пользу людям. Мы приглашаем всех тех, кто хочет действовать и менять жизнь в своих городах к лучшему, опыт проектной деятельности значения не имеет, — говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Образовательные сессии по управлению проектом пройдут 20 ноября в Шелехове, 21 ноября в Тайшете и 22 ноября в Братске. Узнать расписание и программу семинаров, а также зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте https://fcsp.ru/sgi-irkutsk/.

Последний семинар очной образовательной сессии «Школы городских изменений», посвященный оценке проектов, состоится в феврале 2020 года. А завершится проект в апреле 2020 года слётом Лидеров городских изменений в Иркутске, куда будут приглашены самые активные участники Школы.

Проект «Школа городских изменений» в Иркутской области в 2019-2020 гг. реализуется Центром социальных программ РУСАЛа и Центром инноваций в социальной сфере РУСАЛа с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Для справки:

«Школа городских изменений» - социально-образовательный проект РУСАЛа, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества, социального предпринимательства и реализации проектов в сфере создания и модернизации открытых городских пространств. Обучение проводится экспертами отрасли в формате очных и дистанционных семинаров и воркшопов в течение всего года.