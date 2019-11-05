Застройщики начали применять алюминиевую проводку в жилой недвижимости

Более 20 российских девелоперов начали внедрять алюминиевую проводку на своих объектах. В основном, это компании Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор по сбыту компании «Русал» Роман Андрюшин в интервью агентству ТАСС.

«В жилищном строительстве может применяться и медная проводка, и алюминиевая проводка. Они равнозначно безопасны и равнозначно обеспечивают требуемые потребительские свойства. Алюминиевая проводка – это проводка для массового строительства. Она как минимум на 35% дешевле, чем медная», – отметил топ-менеджер.

Разрешение Минстроя на использование алюминиевой проводки в жилой недвижимости вступило в силу 20 марта этого года. К такой проводке предъявляются определенные требования – она должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов марки 8030 и 8176. В «Русале» оба этих сплава выпускает Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа.

По словам Романа Андрюшина, потребление алюминия в строительной сфере будет уверенно расти и дальше – в первую очередь за счет компаний, которые стремятся использовать экологичные и материалы. Что касается общемирового объема потребления алюминия, то к 2025 году оно должно увеличиться с 90 до 100–110 млн тонн. Основными потребителями останутся представители автопрома, к ним присоединяется производители перерабатываемой упаковки (алюминиевой банки, посуды и т.д.).