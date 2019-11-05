В Иркутске открыта третья площадка для раздельного сбора мусора

В Иркутске открыта третья по счету контейнерная площадка для раздельного сбора отходов мусора в рамках пилотного проекта. Открытие площадки состоялось 2 ноября в Октябрьском районе города Иркутска во дворе дома 273 А, по улице Байкальская.

На территории ТСЖ “Солнце” были установлены цветные контейнеры для сортировки отходов по четырем фракциям: зеленый - стекло, оранжевый - пластик, синий - бумага, серый - смешанные отходы, которые не подлежат переработке.

Напомним, ранее первая площадка была размещена в Иркутске по улице Лермонтова 267/4, вторая - в городе Шелехове, в 20 квартале, во дворе дома 85.