ФАС возбудила дело в отношении КУМИ г. Иркутска

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области поступило заявление индивидуального предпринимателя на действия Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Иркутска в отношении размещения нестационарных торговых объектов на б. Гагарина, о. Юность и о. Конный.

Антимонопольщики, рассмотрев вопрос, в отношении КУМИ г. Иркутска решили возбудить дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции в связи с бездействием, выразившимся в непринятии мер по контролю за размещением нестационарного торгового объекта, установленного на основании договора № 002-куп от 28.04.2018 г. между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска и ООО «Мир развлечений», заключенного по результатам торгов. По мнению ФАС, это приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.