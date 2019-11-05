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ФАС возбудила дело в отношении КУМИ г. Иркутска

5 ноября 2019

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области поступило заявление индивидуального предпринимателя  на действия Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Иркутска в отношении размещения нестационарных торговых объектов на б. Гагарина, о. Юность и о. Конный.  

Антимонопольщики, рассмотрев вопрос, в отношении КУМИ  г. Иркутска решили возбудить дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции в связи с бездействием, выразившимся в непринятии мер по контролю за размещением нестационарного торгового объекта, установленного на основании договора № 002-куп от 28.04.2018 г. между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска и ООО «Мир развлечений», заключенного по результатам торгов. По мнению ФАС, это приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.


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