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«Эксперт РА» повысило прогноз по рейтингу банка «Открытие» со стабильного на позитивный

5 ноября 2019

1 ноября 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА- и повысило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный. Изменение прогноза предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе и обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему повышению рентабельности, достаточной для поддержания запаса по капиталу и органического роста бизнеса банка. Основания для пересмотра рейтинга также предусматривают сохранение сильной позиции по ликвидности и стабильного уровня прочих финансовых показателей.

Рейтинг на уровне ruАА- был присвоен банку «Открытие» в апреле 2019 года и обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности и нейтральной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны Банка России – ключевого акционера «Открытия».


/ СИА /
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