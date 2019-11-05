Солид Банк вывел формулу успешного бизнеса

Конференция стала одним из наиболее масштабных бизнес-мероприятий 2019 года в Иркутске. Мероприятие собрало около 500 участников и стало местом встречи руководителей, целью которых является рост эффективности бизнеса и формирование сплоченной команды профессионалов.

Мероприятие такого уровня, с участием звездного состава спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока проходило в Иркутске впервые. Иркутская область и ее столица являются территорией динамично развивающегося бизнеса. У предпринимателей накопилось много вопросов о том, как вывести организацию на новую ступень, как достичь тех самых амбициозных горизонтов, которые они рисовали в своем воображении на старте деятельности, или хотя бы, выйти из зоны комфорта и начать движение вперед и вверх.



Зачастую собственникам кажется, что их бизнес уникален, и знания экспертов, чужой опыт, алгоритмы и схемы в нем неприменимы. Но, знакомясь на подобных конференциях с основами современного менеджмента, техниками повышения эффективности сотрудников, новыми цифровые технологиями и программными продуктами и решениями, предприниматели признают, что без этого бизнес далеко не пойдет. Тем более, нерационально отказываться от того, что уже опробовано и доказало свою эффективность, да и учиться на чужих ошибках и опыте – гораздо менее болезненно, более продуктивно, далеко не всегда «изобретать велосипед» заново – оправданный и полезный путь.



Солид Банк на конференции представлял Дмитрий Кадашников, начальник управления продаж Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк», выступив с докладом «Организационная структура подразделения продаж». В своем выступлении спикер рассказал о полном цикле формирования отдела продаж: от поиска кандидатов, до выстраивания функциональной и иерархической архитектуры и мотивации.



«Мы, в Банке, прошли непростой и извилистый путь, прежде чем выстроили оптимальную для нас структуру управления продаж, комментирует Дмитрий Кадашников, начальник управления ДМСБ АО «Солид Банк». – Это касается как Департамента малого и среднего бизнеса, так и розничного направления. В авангарде, как правило, ДМСБ, все нововведения, эксперименты, инновационные технологии мы в первую очередь запускаем в направлении услуг для бизнеса. Поскольку бизнес-среда более продвинута и требовательна, а конкуренция не дремлет, поэтому мы никогда не останавливаемся, почивая на лаврах, а бежим вперед, постоянно совершенствуя бизнес-процессы. В настоящее время созданная структура управления продаж Департамента МСБ эффективна, но в условиях ежесекундной изменчивости среды мы уже думаем, как ее развивать и трансформировать, чтобы сохранять и наращивать прибыльность данного направления».