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Проезд на улице Марата в Иркутске ограничат до 15 ноября

5 ноября 2019

В период с 08:00 06.11.2019г. до 18:00 15.11.2019г. в Иркутске будет ограничено движение для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Марата в районе дома №20 по улице Сурикова. Как сообщает пресс-служба Иркутскэнерго, это связано с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для выполнения работ по диагностированию тепловой сети.


/ СИА /
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