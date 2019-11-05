Иркутская таможня: женщины продолжают заказывать запрещенные препараты для снижения веса, а мужчины - анаболики и стероиды

Жители Иркутской области продолжают заказывать из-за рубежа различные препараты, в состав которых входят сильнодействующие и психотропные вещества, которые на территории Российской Федерации к свободному обороту запрещены, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

«Такие вещества содержатся, в том числе, в препаратах для коррекции веса, это различные лекарственные препараты, чаи, порошки, которые, как правило, заказывают женщины, – поясняет оперативный сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Иркутской таможни. – Мужчины также же приобретают за рубежом опасные и запрещенные к ввозу препараты – анаболики и стероиды для набора мышечной массы».

Необходимо отметить, что данные препараты могут не только нанести вред здоровью человека, но также привести получателя товара, как к административной, так и уголовной ответственности. Так, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Иркутской таможни при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из почтовых отделений г.Иркутска было установлено международное почтовое отправление (мелкий пакет), пересылаемое из Казахстана в Россию на имя иркутянки, в котором находилась картонная коробка с полимерной банкой внутри. Содержимым банки с надписью «Билайт B-lite» оказались 90 капсул бордового цвета.

Проведенная позже таможенная экспертиза установила, что капсулы являются лекарственным препаратом, содержащим в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой 40,5 г. В настоящее время материалы проверки направлены в Байкало-Ангарскую транспортную прокуратуру для принятия правового решения.

Всего, с начала 2019 года сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Иркутской таможни в разное время было выявлено четыре МПО с запрещенными препаратами из Таиланда и Республики Беларусь, прибывших в адрес жителей города Иркутска и Ангарск Иркутской области. Все они содержали в своем составе сильнодействующие вещества. При этом в трех из них находились средства для похудения. Еще в одном, выявленном оперативниками МПО, находился препарат для набора мышечной массы.