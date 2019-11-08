Самые продаваемые модели SUV в РФ

По итогам января – сентября 2019 года в нашей стране было продано 516,6 тыс. новых автомобилей в сегменте SUV, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ»,

Лидером среди моделей за указанный период остается корейский кроссовер Hyundai Creta, проданный в количестве, близком к 52 тыс. экземпляров (+4,6% по сравнению с 9 месяцами 2018 года).

В пятерку лидеров попали немецкий Volkswagen Tiguan (25,4 тыс. шт.; +10%) и отечественная LADA 4x4 (23,5 тыс. шт.), продажи которой снизились по сравнению на 1,5%. Отрицательную динамику также показывают Toyota RAV4 и Renault Kaptur (-8,6% и -11,6% соответственно). Японский кроссовер был продан в количестве 21,3 тыс. экземпляров, в то время как объем продаж французского составил 20,1 тыс. единиц.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что половина моделей из этого рейтинга показала отрицательную динамику, а больше всех «упал» Renault Duster (-12,6%).