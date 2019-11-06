В российском "каршеринге" задействовано более 27 тыс. автомобилей

По данным, которые указывает портал carsharik.ru, в российском парке каршеринга числится 27 тысяч автомобилей. При этом, более 90% данного парка принадлежит трем компаниям. Сообщают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Свыше половины – это автомобили, относящиеся к системе Яндекс.Драйв (15 тыс.). Сегодня комания является не только крупнейшим в России, но и вторым в мире среди каршеринговых сервисов.

Каршеринг в России существует уже восемь лет. Первой такой компанией была Anytime, она начала работать еще в 2012 году. Сейчас в РФ она не представлена, и в пользовании россиян остались только премиум сервисы, которые входят в систему компании «Делимобиль». При этом Anytime работает на рынках Беларуси, Казахстана и даже Чехии.