«От низкой базы к прыжку в стратосферу». МВФ назвали Гайану новым соперником Китая

По словам министра финансов Гайаны Уинстона Джордана, экономика страны идет «от очень низкой базы к прыжку в стратосферу». В 2024 году ВВП Гайаны прогнозируют четырнадцатикратный рост, что быстрее экономики Китая. К 2024 году ВВП страны достигнет $15 млрд. Пишет «РБК» с отсылкой на западное издание «Bloomberg».

«Причина, по которой МВФ прогнозирует такой рост, заключается в том, что в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения», — заявила CNBC независимый аналитик Наталья Дэвис Идальго.

В сравнении с лидером ОПЕК Саудовской Аравией, которая имеет приблизительно 1900 баррелей морских запасов на человека, у Гайаны 3900 баррелей.

В середине сентября ExxonMobil и Tullow Oil объявили об обнаружении двух новых нефтяных месторождений у побережья Гайаны. Ранее в стране было открыто уже 16 месторождений, Exxon ведет разведку на ее шельфе с 2015 года. Согласно данным Petroleum Argus, к 2025 году Exxon Mobil планирует добывать на шельфе Гайаны более 750 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует 20% от нынешней мировой добычи нефти и газа.

