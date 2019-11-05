В Иркутской области дан старт Всероссийской Неделе сбережений от Сбербанка

В Иркутской области начались мероприятия Всероссийской Недели сбережений от Сбербанка. Акция, направленная на развитие финансовой грамотности населения, проходит в период с 31 октября по 14 ноября по инициативе Министерства Финансов РФ.

Сбербанк участвует в мероприятии на протяжении пяти лет, по итогам 2018 года был отмечен Минфином за особый вклад в реализацию национальной стратегии финансовой грамотности населения. Весной 2018 года в России о Неделях финансовой грамотности для детей и молодежи благодаря Сбербанку узнали более 2,5 млн. человек. Новый этап просветительской работы предполагает курс по финансовой грамотности, рассчитанный на людей активного возраста.

«Неделя сбережений 2019 продолжает образовательные традиции, но на этот раз спикеры от Байкальского банка больше внимания уделят в первую очередь цифровой финансовой грамотности, сделают акцент продвижения актуальных знаний на людей т.н. активного возраста — на молодежь, работающих граждан, пенсионеров. Мир стремительно меняется, цифровизация входит во все сферы жизни и люди должны уметь безопасно взаимодействовать с разными онлайн-сервисами оплаты, правильно распоряжаться своими персональными данными. Наша задача – делиться своими знаниями, помогать населению в развитии финансовых навыков и цифровых», — рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин.

Мероприятия различного формата запланированы во всех четырех регионах Байкальского банка — в Забайкалье уже состоялись лекции по теме «Простые правила безопасности» в Транспортном техникуме и СОШ №1 г. Читы. В Иркутской области старт познавательных лекций об основах финансовой безопасности, управлении личным бюджетом и личном финансовом планировании был взят с г. Усолье-Сибирское. Здесь 1 ноября состоялся Первый молодежный форум с участием старшеклассников и студентов города. Инициаторы общественной площадки главной целью общения молодежи Усолья-Сибирского сделали погружение в мир didgital-знаний. Онлайн-урок о цифровой финансовой безопасности от специалистов банка стал одной из главных тем форума. Аналитик «Центра развития талантов» Байкальского банка Елена Ложенко рассказала усольской молодежи о способах защиты персональных данных, о грамотных способах управления банковскими продуктами, о мерах противодействия мошенникам социальной инженерии.

Анфим Баевский, председатель Молодежного парламента г. Усолья-Сибирского: «Это были новые знания и интересная подача материала на «живых» примерах»- именно такими впечатлениями от работы площадки Сбербанка делились участники форума. Подобные актуальные диалоги с представителями крупных структур, имеющих богатый практический опыт взаимодействиями с новыми технологиями, сервисами и инструментами очень обогащают наше поколение. Одаренная молодежь, а здесь были собраны именно активные, наиболее заточенные на получение новых знаний, молодые усольчане, сегодня нуждаются в таком общении с практиками didgital-направлений».

Мероприятия Недели сбережений состоятся в Ново-Ленинском Доме для престарелых и инвалидов (г. Иркутск), в Марковском геронтологическом центре (Иркутский район), в одном из отделений Пенсионного фонда г. Иркутска, пройдут и тематические экскурсии в Музее Байкальского банка.