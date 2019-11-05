В Иркутске началась всероссийская онлайн олимпиада «Юный предприниматель»

В Иркутске дан старт всероссийской некоммерческой онлайн олимпиаде «Юный предприниматель». В ней примут участие свыше 1 000 000 школьников страны, в том числе, из Иркутской области. Олимпиаду проводит лидер цифрового школьного образования России платформа Учи.ру при поддержке Агентства стратегических инициатив. В 2017 году, когда мероприятие проходило впервые, в нем участвовали более 600 000 детей по всей России.

Сегодня олимпиаду в Сибирском федеральном округе по телемосту открыли министры и заместители министров образования сразу четырех территорий - Иркутской, Томской, Кемеровской областей и Красноярского края. Торжественное открытие в Иркутской области прошло на базе школы №19. Старт мероприятию дал заместитель министра образования региона Максим Парфенов.

- Так совпало, что первый учебный день новой четверти ознаменован для вас сразу же проверкой знаний, причем всероссийской олимпиадой. Желаю всем участникам проявить себя достойно, - обратился к школьникам Максим Парфенов.

Основной тур олимпиады длится с 4 по 17 ноября. Онлайн формат позволяет пройти олимпиадные задания в удобный день и время с компьютера или планшета с выходом в интернет.

- У детей закладываются предпринимательские способности. В задачах школьникам предлагается побыть продавцом лимонада или предлагать услуги по аренде космолета. Здесь не только предпринимательская, но и творческая составляющая. Задачи направлены на развитие логики, нестандартного мышления. Каждый ребенок может попробовать свои силы в этой олимпиаде, развивать свои предпринимательские навыки, - рассказал руководитель регионального направления развития платформы Учи.ру Павел Концов.

Каждый школьник, как настоящий предприниматель, получит свой результат и «игровой» финансовый успех, который будет зависеть от принятых им управленческих решений.

Участие в олимпиаде бесплатное. Учитель или родитель входит на сайт UCHI.RU и регистрирует детей. Далее дети заходят на платформу под своими логинами и паролями и решают олимпиадные задания. Также пройти регистрацию можно на сайте олимпиады по ссылке: http://biz.uchi.ru/?utm_source=pr&u