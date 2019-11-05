По стоимости аренды «однушки» в стране Иркутск обогнал Краснодар, Нижний Новгород и Калининград

Портал недвижимости Domofond.ru изучил цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны и составил их рейтинг. В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 руб. в месяц. Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва (36 436 руб.) Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском (7 927 руб.) и Стерлитамаке (8 156 руб.).

По итогам октября средняя по России цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16 097 руб. в месяц. Это незначительно выше, чем в сентябре, когда ставки достигли максимальных с 2014 года значений.

Самым дорогим городом для аренды остается Москва, однокомнатная квартира здесь сдается в среднем в 36 436 руб./мес. Второе место в рейтинге заняли подмосковные Химки, где за аренду однокомнатной квартиры собственники просят в среднем 27 726 руб. На третьем месте Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24 597 руб.

Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь обходится в 7 927 руб. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 руб. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск — однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 руб. в месяц.

Рейтинг городов-миллионеров по стоимости аренды ожидаемо возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Третье место у Екатеринбурга, где наем однокомнатной квартиры обходится в 18 125 руб. в месяц.

Мегаполисы с самой доступной арендой — Воронеж (10 977 руб.), Челябинск (11 386 руб.), Омск (11 493 руб.) и Волгоград (11 565 руб.).