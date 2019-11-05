Новости

По стоимости аренды «однушки» в стране Иркутск обогнал Краснодар, Нижний Новгород и Калининград

5 ноября 2019

Портал недвижимости Domofond.ru изучил цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны и составил их рейтинг. В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 руб. в месяц. Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва (36 436 руб.) Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском (7 927 руб.) и Стерлитамаке (8 156 руб.).

По итогам октября средняя по России цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16 097 руб. в месяц. Это незначительно выше, чем в сентябре, когда ставки достигли максимальных с 2014 года значений.

Самым дорогим городом для аренды остается Москва, однокомнатная квартира здесь сдается в среднем в 36 436 руб./мес. Второе место в рейтинге заняли подмосковные Химки, где за аренду однокомнатной квартиры собственники просят в среднем 27 726 руб. На третьем месте Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24 597 руб.

Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь обходится в 7 927 руб. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 руб. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск — однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 руб. в месяц.

Рейтинг городов-миллионеров по стоимости аренды ожидаемо возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Третье место у Екатеринбурга, где наем однокомнатной квартиры обходится в 18 125 руб. в месяц.

Мегаполисы с самой доступной арендой — Воронеж (10 977 руб.), Челябинск (11 386 руб.), Омск (11 493 руб.) и Волгоград (11 565 руб.).


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании