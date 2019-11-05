Погрузка на ВСЖД увеличилась на 1,6%

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в октябре 2019 года составила 5,3 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в октябре снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% и составил 17,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,7% и составил 22,1 млрд тонно-км.

Погрузка за десять месяцев достигла 52,7 млн тонн, что соответствует прошлогоднему показателю.

Всего за этот период на Восточно-Сибирской железной дороге погружено:

каменного угля – 23,6 млн тонн (-1,5% к январю-октябрю 2018 года);

лесных грузов – 7,1 млн тонн (-13,1%);

нефти и нефтепродуктов – 6,7 млн тонн (+1,7%);

руды железной – 5 млн тонн (+18,2%);

строительных грузов – 1,6 млн тонн (+18,1%);

промышленного сырья – 1,4 млн тонн (+8,2%).

химикатов – 469 тыс тонн (-18,3%);

цемента – 462 тыс тонн (+15%);

лома черных металлов – 465 тыс тонн (+8,7%);

химических и минеральных удобрений – 195 тыс тонн (-0,8%);

зерна – 41 тыс тонн (+61,9%);

Грузооборот с начала составил 175 млрд тарифных тонно-км (+1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 222 млрд тонно-км (+1%).