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В Братске водитель сбил ребёнка и скрылся с места инцидента

5 ноября 2019

В течение суток сотрудники отдела ГИБДД «Братское» нашли автолюбителя, который скрылся с места происшествия. Сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

1 ноября в 17 часов 10 минут в жилом районе Гидростроитель, напротив дома №30 по улице Сосновой, школьник перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель синей иномарки сбил 11-летний мальчика и уехал с места происшествия.

Благодаря камерам видеонаблюдения «Безопасный город» сотрудники полиции установили марку автомобиля - «Toyota Vitz», а после нашли и самого водителя. Опрос подтвердил причастность 35-летнего жителя Осиновки к происшествию.

Сейчас лихачу грозит административная ответственность по статье 12.27 КоАП РФ.

 


/ СИА /
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