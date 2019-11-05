Названы сроки введения налога на самозанятых по всей России

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, налог на доходы для самозанятых граждан, который уже работает в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным министерства, на данный момент в качестве самозанятых зарегистрировалось более 240 тысяч человек.

По планам Минфина, к 2024 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, увеличится до 2,4 млн. При этом в 2020 году их, как ожидается, станет 800 тыс., в 2021 году - 1,4 млн, в 2022 году - 1,8 млн, в 2023 году - 2,1 млн.

С 1 января 2020 года этот налоговый режим планируют ввести в 19 регионах.

В законопроекте, подготовленном Минфином, отобраны регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники: Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Башкирия.