В Усть-Илимске вынесен приговор мужчине за убийство начальника

Суд посчитал 28-летнего уроженца Республики Кыргызстан Гайратбека Ульмасова виновным в совершении убийства. Об этом сообщает следственный комитет РФ по Иркутской области.

Следствием установлено, что в ночь с 27 на 28 октября 2018 года мужчина проник в ООО «Трейд Экспорт». Затем нанес своему бывшему начальнику (уроженцу КНР) несколько ударов металлической трубой по голове, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Россию, после чего был объявлен в розыск.

При осмотре места преступления за территорией предприятия была обнаружена маска и металлическая труба со следами крови. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения магазина, где обвиняемый приобрел маску и перчатки. Также была изъята запись с предприятия, на которой отчетливо видно, что в ночное время вышеуказанной даты на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает.

Сотрудники полиции задержали мужчину в аэропорту Новосибирска, после возвращения с родины. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

Приговором Усть-Илимского городского суда Ульмасов признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.