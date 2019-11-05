100 китайских компаний заинтересовались продукцией из Приангарья

Деловые переговоры предприятий Приангарья с зарубежными партнерами состоялись в рамках Международной Китайской выставки пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIE – 2019. В рабочих встречах, организованных совместно министерством сельского хозяйства Иркутской области и ТПП Восточной Сибири при поддержке Представительства ТПП РФ в КНР и Торгпредства России в Китае, приняли участие около 150 человек, представляющие интересы более 100 зарубежных производителей и торговых сетей.

С российской стороны в В2В переговорах участвовали 10 ведущих предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности Иркутской области, специализирующихся на производстве молочной, мясной, рыбной и масложировой продукции, кондитерских изделий, муки, зерна, рапса, питьевой воды, а также биологически активных добавок из природного сырья. Вся продукция представлена в Китае под международным торговым брендом «BAIKAL NATURAL», который разработан и запатентован совместно Союзом «ТПП ВС» и минсельхозом Иркутской области специально для экспортно ориентированных предприятий региона.

- В последнее время интерес зарубежных производителей к экологически чистой продукции из Сибири существенно повысился, - подчеркнул президент ТПП ВС Алексей Соболь. – Разработанный бренд повышает узнаваемость нашей продукции на зарубежных рынках, гарантирует ее натуральность и высокое качество.

Алексей Соболь, президент ТПП ВС.

Фото: Андреё Фёдоров.

Иркутские предприниматели и их зарубежные коллеги отметили эффективность состоявшихся переговоров: по результатам общения достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве, а также заключен ряд предварительных соглашений на экспорт продукции из Приангарья.

В рамках биржи контактов также прошла рабочая встреча делегации от Иркутской области с Региональным представителем ТПП РФ в Восточной Азии Павлом Кудрявцевым.

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири напоминает, деловая миссия для предпринимателей Иркутской области, организованная региональным министерством сельского хозяйства и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, начала работу в Пекине 4 ноября. В состав участников делегации от региона вошли: ГП «ЯНТА», АО «Каравай», СХ ПАО «Белореченское», АО «Иркутский хлебозавод», ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие», компании «Байкал-Инком» («Волна Байкала»), «Зиминские колбасы», «Травы Байкала», «АгроИнвестТрейд», ИП Шарпинская О.В. Весь спектр предлагаемой компаниями продукции представлен на коллективном выставочном стенде Иркутской области.