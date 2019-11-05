Новости

100 китайских компаний заинтересовались продукцией из Приангарья

5 ноября 2019

Деловые переговоры предприятий Приангарья с зарубежными партнерами состоялись в рамках Международной Китайской выставки пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIE – 2019. В рабочих встречах, организованных совместно министерством сельского хозяйства Иркутской области и ТПП Восточной Сибири при поддержке Представительства ТПП РФ в КНР и Торгпредства России в Китае, приняли участие около 150 человек, представляющие интересы более 100 зарубежных производителей и торговых сетей.

С российской стороны в В2В переговорах участвовали 10 ведущих предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности Иркутской области, специализирующихся на производстве молочной, мясной, рыбной и масложировой продукции, кондитерских изделий, муки, зерна, рапса, питьевой воды, а также биологически активных добавок из природного сырья. Вся продукция представлена в Китае под международным торговым брендом «BAIKAL NATURAL», который разработан и запатентован совместно Союзом «ТПП ВС» и минсельхозом Иркутской области специально для экспортно ориентированных предприятий региона.

- В последнее время интерес зарубежных производителей к экологически чистой продукции из Сибири существенно повысился, - подчеркнул президент ТПП ВС Алексей Соболь. – Разработанный бренд повышает узнаваемость нашей продукции на зарубежных рынках, гарантирует ее натуральность и высокое качество.

<p>Алексей Соболь,  президент ТПП ВС.<br /> Фото: Андреё Фёдоров.</p>

Алексей Соболь,  президент ТПП ВС.
Фото: Андреё Фёдоров.

Иркутские предприниматели и их зарубежные коллеги отметили эффективность состоявшихся переговоров: по результатам общения достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве, а также заключен ряд предварительных соглашений на экспорт продукции из Приангарья.

В рамках биржи контактов также прошла рабочая встреча делегации от Иркутской области с Региональным представителем ТПП РФ в Восточной Азии Павлом Кудрявцевым.

Читайте также:

10 иркутских компаний представили продукцию на китайской выставке INIE-2019
5 ноября 2019

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири напоминает, деловая миссия для предпринимателей Иркутской области, организованная региональным министерством сельского хозяйства и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, начала работу в Пекине 4 ноября. В состав участников делегации от региона вошли: ГП «ЯНТА», АО «Каравай», СХ ПАО «Белореченское», АО «Иркутский хлебозавод», ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие», компании «Байкал-Инком» («Волна Байкала»), «Зиминские колбасы», «Травы Байкала», «АгроИнвестТрейд», ИП Шарпинская О.В. Весь спектр предлагаемой компаниями продукции представлен на коллективном выставочном стенде Иркутской области.


<p>Алексей Соболь,  президент ТПП ВС.<br /> Фото: Андреё Фёдоров.</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании