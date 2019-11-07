Ольга Беспечная: «Мы привыкли работать в конкурентной среде»

Региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная рассказала о тенденциях регионального розничного рынка Иркутской области, что помогает оставаться прибыльным в условиях высокой конкуренции, и о том, на какие технологии и сервисы делают ставки кредитном учреждении.

Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Фото:. Андрей Фёдоров

Банк в смартфоне, инвестиции в портфеле, кредит с доставкой на дом

За последние пять-семь лет рынок розничных банковских услуг существенно изменился. На ваш взгляд, с чем связаны эти изменения?

– Основной тренд, на мой взгляд, цифровизация: все больше банковских сервисов становится доступно клиенту дистанционно. Выросли новые пользователи финансовых услуг, привыкшие к мобильным приложениям, – конечно, они хотят общаться с банком максимально оперативно, получать услуги дистанционно, не отвлекаясь от своих основных дел. Поэтому Альфа-Банк постоянно расширяет возможности интернет-банка и мобильного приложения, что позволяет минимизировать визиты в отделение.

Второй очень важный тренд, который мы отмечаем – рост интереса к инвестиционным продуктам. Вклады становятся менее интересными не только с точки зрения ставок, но с точки зрения потенциала развития. Для того, чтобы сформировать качественное инвестиционное предложение, мы используем специальную программу – буквально за несколько минут клиент проходит опрос, и программа создаёт риск-профиль, который сохраняется в системе банка и используется как отправная точка для формирования индивидуального инвестиционного портфеля.

Эти задачи решаются дистанционно?

– Это как раз те задачи, для решения которых в том числе продолжают работать отделения банка. Формирование инвестиционного портфеля – сложный продукт, который предусматривает консультацию профессионального финансового консультанта, либо менеджера в отделении банка. В цифровом формате Альфа-Банк предлагает большинство банковских услуг, начиная от денежных переводов и заканчивая кредитами наличными и ипотекой.

Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Фото:. Андрей Фёдоров

Если говорить про кредиты, Банк России отмечает настоящий бум потребительского кредитования и выражает даже некоторую озабоченность таким бурным ростом. Подтверждается ли у нас в регионе этот тренд?

– Спрос не снижается. По итогам первого полугодия кредитный розничный портфель Альфа-Банка в Иркутске вырос почти в полтора раза. Во многом это связано с привлекательными ставками по кредитам наличными. Также положительную динамику демонстрируют кредитные карты – мы за полгода выдали более восьми тысяч карт, что на 47% больше, чем в прошлом году. Примерно 30% заемных средств наши клиенты получают через мобильное приложение или интернет-банк.

Карты в руки

Ставки по кредитным картам традиционно выше, чем по кредитам наличными. С чем связан такой рост интереса к этому продукту?

– Кредит наличными и кредитная карта – это продукты с разной «смысловой нагрузкой». Кредит наличными, как правило, оформляются на более крупные суммы. Его стоит оформлять на заранее запланированные расходы, например ремонт, дорогое путешествие или покупку новой машины. Такой кредит, как правило, выдается на два три года и всегда под проценты. Кредитная карта подойдет для менее значимых трат или в момент, когда необходимо перехватить денег для зарплаты. В Альфа-Банке мы предлагаем кредитную карту «100 дней без процентов». Отличительная особенность нашей карты в том, что льготный период начинает действовать с первой покупки, а не с момента оформления кредитки. Кроме того, по нашей карте можно снять наличными без комиссии до 50 тысяч рублей в месяц, а погасить задолженность по карте можно любым удобным способом. Саму карту клиент может оформить на сайте банка и ее привезет курьер в течение двух дней. Более 30% карт в Альфа-Банке в Иркутске наши клиенты получают через курьерскую службу.

Кредитная карта – не просто удобный продукт. Она всегда у вас под рукой, если вдруг потребовались дополнительные средства. Кроме того, это современный платежный, а главное, более функциональный инструмент. По таким картам сегодня банки предлагают большое количество бонусов и скидок.

Получается, дебетовые карты пользуются меньшим спросом?

– Нет. С начала года количество выданных дебетовых карт увеличилось почти в восемь раз. В конце прошлого года у нас появилась новая линейка дебетовых карт с преимуществами – бесплатным снятием наличных в банкоматах любых банков по стране, с кэшбэком и возможностью начисления процентов на остаток на счёт.

Рынок зарплатных проектов: перспективный, но непростой

Насколько активно люди сегодня пользуются возможностью выбирать банк, в котором хотят получать зарплату?

– Сегодня любой человек может выбрать банк, в котором хочет получать зарплату. В Альфа-Банке достаточно прийти в отделение и сделать себе индивидуальный зарплатный проект – предоставить информацию о работодателе, а потом обратиться в бухгалтерию с заявлением о переводе зарплаты на счёт в Альфа-Банке. Бухгалтерия делает перевод, указывая в платёжном поручении, что это перечисление заработной платы – и тогда наша система идентифицирует клиента как зарплатного. С этого момента человек сможет пользоваться привилегиями зарплатного клиента банка. Но, конечно, мы очень активно идём и по пути привлечения «коллективных» зарплатных проектов.

Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Фото:. Андрей Фёдоров

Легко ли организации принимают решение о смене банка по зарплатному проекту? Что становится приоритетным в этом вопросе?

– Хороший вопрос. Скажу так – не очень часто организации самостоятельно приходят и говорят, что хотят обслуживаться по зарплатному проекту. Зачастую зарплатный проект – это кросс-продукт, который компания получает, закрывая другие свои потребности – например, кредитование. Поэтому привлечь новых клиентов – задача сложная, конкуренция действительно жёсткая. Но тем интереснее задача для Альфа-Банка, мы привыкли работать в конкурентной среде. А рынок этот достаточно перспективный. Зарплатные клиенты для любого банка – это клиенты с низким уровнем риска и подтвержденным доходом. Первое, на что обращают внимание любой клиент при выборе банка – его надежность и скорость получение услуг.

Ипотека становится ближе

Во время нашей с Вами беседы на байкальском форуме, вы сообщили, что планируете в 2020 году предложить иркутянам очень востребованный продукт – ипотечное кредитование. В силе план?

– Да, в следующем году мы планируем открыть ипотечное отделение в самом центре Иркутска. У нас большая клиентская база и спрос на ипотеку среди клиентов всегда был достаточно высокий. В 2019 году получить ипотеку Альфа-Банка можно уже в 13 городах России. Мы стали заметным игроком на ипотечном рынке.