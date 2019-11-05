Альфа-банк подтвердил утечку клиентских данных в сеть

На специализированном форуме выставили на продажу сведенья о владельцах кредиток Альфа-банка. В банке заявили, что ушли данные небольшого количества клиентов, и что они не создадут угрозы для денег на счетах. Сообщает «РБК».

Помимо кредиток, данные по «АльфаСтрахованию» также выставили на продажу. Продавец, который опубликовал объявление на одном из форумов, заявил, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования». Объявление было опубликовано 31 октября, продавец зарегистрировался в этот же день.



Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», — сказал он. Банк проводит внутреннее расследование «по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам».



«Достоверно установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — подчеркнул представитель Альфа-банка.

