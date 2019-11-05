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Незаконные постройки на территории мусульманской мечети планируют снести в Иркутске

5 ноября 2019

Снести их требует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Её руководитель Андрей Фоменко сообщил, что по этому поводу уже начали судебный процесс.Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Мусульманская мечеть является объектом культурного наследия и, в соответствии с законом, рядом с ней запрещено любое новое строительство. Несмотря на это в 2017 году на территории мечети были возведены два новых объекта: это навес с печью и крупногабаритный навес из деревянных конструкций, оба стоят на бетонных основаниях.

В 2018 году мусульманская община была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 100 тысяч рублей. Поскольку снос незаконных объектов так и не произошел, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области обратилась в суд с требованием о демонтаже данных построек.

- Мы долгое время пытались найти общий язык с руководством мусульманской общины Иркутска, многократно встречались, говорили о нарушении законодательства, о том, что незаконные постройки изменяют композиционное восприятие объекта культурного наследия. До настоящего времени эти объекты так и не были снесены, поэтому мы обратились в суд, - сказал Андрей Фоменко.


/ СИА /
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