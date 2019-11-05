Слата разыграет IPhone 11 на открытии обновленного формата супермаркета 16 ноября в Иркутске

«Слата» запускает новый формат удобных супермаркетов по типу proximity с улучшенным ассортиментом, новым дизайном и самыми свежими товарами. Первый обновленный магазин будет открыт в Иркутске 16 ноября по адресу: мкр Первомайский, 54. И в честь открытия «Слата» объявила розыгрыш IPhone 11. Об этом сообщается на официальной странице компании в сети "Facebook".

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

Зарегистрироваться на сайте

Заполнить онлайн-купон⠀

16 ноября прийти на открытие первой обновлённой «Слаты» по адресу Первомайский, 54 и взять свой купон на стойке регистрации⠀

В розыгрыше могут принять участие лица старше 18 лет

Открытие магазина состоится в 7:00 ⠀

Начало развлекательной программы в 12:00 ⠀

Розыгрыш подарков пройдет с 14:00 до 16:00 ⠀

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.