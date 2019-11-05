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Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области требует восстановления памятника Александру III

5 ноября 2019

Администрация Иркутска должна принять меры для восстановления памятника Александру III в соответствии с законодательством. Об этом заявил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко.

Напомним, на прошлой неделе автомобиль на высокой скорости врезался в памятник. В результате повреждены ограждение и постамент, которые являются частью объекта культурного наследия.

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Также этот объект является предметом охраны исторического поселения «город Иркутск», входит в список памятников истории и культуры областного центра, подлежащих государственной охране.

- Проводить работы должна организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Государственный надзор за проведением работ будет осуществлять служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, - указано в письме.

Проинформировать службу о мерах, принятых к восстановлению памятника Александру III администрация Иркутска должна до 6 декабря.


/ СИА /
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