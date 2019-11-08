Сколько россияне платят за занятия детей в кружках и секциях?

Активное развитие детей с раннего возраста становится все более востребовано. Всевозможные кружки, секции и репетиторы входят в жизнь маленького человека с самых юных лет, и родителям бывает сложно выбрать между массой существующих направлений, отмечает Твердохлебова Мария, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова. Но так ли доступны эти услуги для всех жителей России?

Государственная поддержка

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», к 2020 году по дополнительным образовательным программам должно обучаться до 75% российских детей, при этом половина из них – за счет бюджетных средств.

Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» направлена на обеспечение доступности дополнительного образования для детей во всех регионах РФ и рассматривает проблему со всех углов. Безусловно, за годы действия Программы прорыв в качестве и доступности данного вида допобразования действительно огромен, но направления для дальнейшего совершенствования пока есть.

Чего хотят дети?

Согласно проведенному нами опросу, наиболее популярными направлениями дополнительных занятий для девочек 0-6 лет являются танцы и рисование (34% опрошенных); для мальчиков этой же возрастной группы – командные виды спорта (28%); для девочек 7-14 лет – так же танцы (28%), музыка и пение (14%), а для мальчиков 7-14 – боевые искусства (32%) и командные виды спорта (23%).

Средней популярностью пользуются музыкальные направления и иностранные языки (около 8% в младшей возрастной группе и 14% в старшей), рукоделие предпочитает не более 12% детей, а узконаправленные занятия (биология, астрономия и т.п.) интересны не более чем 6% опрошенных.

Но вот что касается наличия бюджетных мест на выбранных направлениях, только 13,6% респондентов отметили, что попасть на них не вызывает сложности. Для 40,9% это оказалось практически невозможно.

С чем сталкиваются родители?

Основной из озвученных проблем стало отсутствие бюджетных мест в силу большого количества желающих. Даже несмотря на предоставляемую возможность записать ребенка в нужную секцию через портал «Госуслуги», а москвичам еще и через портал mos.ru, необходимо активно мониторить запись, т.к. бывает, что после ее открытия места расхватываются буквально за несколько часов.

Те же бесплатные занятия, на которые свободные места остаются, обычно не отличаются высоким качеством. Таким образом выбрать из бюджетных предложений интересующее направление с хорошим преподавателем и в удобном месте своего района получается далеко не всегда.

Плата за кружки

Среди платных направлений сегодня можно найти практически всё. Любые языки и танцы, спорт и творчество, рукоделие и моделирование. Разумеется, ассортимент предложений гораздо шире в Москве и крупных городах, но и стоимость «раскрученных» услуг гораздо выше. При этом, кстати говоря, их качество не всегда соответствует цене.

Если в регионах средняя цена посещения кружка или секции в месяц (4-8 занятий) не превышает 3-5 тыс. руб., то московские частные учреждения могут предлагать подобные услуги и за 15-20 тыс. руб. При этом, если речь идет о небольшой плате, до 1 тыс. руб., то возникают те же проблемы, что и с полностью бесплатными секциями – отсутствие мест и не самое лучшее качество.

Деньги за медаль

Одним из направлений, на которых пытаются заработать даже финансируемые из бюджета программы, это организация конкурсов, выступлений, выставок и прочих мероприятий, в которых ребенку участвовать не обязательно, но так хочется. А за участие, грамоту, медаль или приз надо заплатить родителям. Доплаты также могут браться, например, за выбор удобного времени занятия.

Ну и, разумеется, практически в 100% случаев покупка хотя бы какой-то части расходных материалов (инвентаря, формы и т.п.) ложится на плечи родителей. 30% опрошенных дополнительно тратят на кружки до 1 тыс. руб. в месяц; 24,7% – от 1 до 3 тысяч. 15% тратят более 5 тыс. руб., активно участвуя во всех предлагаемых мероприятиях.