Почему России нужен новый стабфонд?

Объемы средств, направляемые в Фонд национального благосостояния (ФНБ), позволяют создать в России новый Резервный фонд. О каких суммах идет речь и как их можно использовать, рассказывает Денис Домащенко, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Доходы от нефти и газа

Важнейшим фактором бюджетной политики РФ является разделение доходов федерального бюджета на два ключевых компонента: нефтегазовые (НГД) и ненефтегазовые доходы (ННГД). При прогнозировании НГД учитывается среднегодовая цена на нефть сырую марки "Юралс", среднегодовая экспортная цена на газ природный и среднегодовой обменный курс доллара США к рублю.

Ожидаемое в 2019 году исполнение бюджета по НГД прогнозируется в 7,85 трлн руб., что составляет 39,3% от общей величины доходов бюджета в 19,95 трлн руб. Это существенный компонент доходной части. Поэтому концепция его прогнозирования и распределения чрезвычайно важна для обеспечения финансовой стабильности и развития экономики.

В соответствии с Бюджетным кодексом в составе НГД отдельно считаются базовые НГД и дополнительные НГД. По концепции «бюджетного правила» дополнительные НГД должны направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Скупка валюты

По процедуре, отработанной в последние годы, Банк России для Минфина РФ ежемесячно покупает на отечественном валютном рынке иностранную валюту в размере прогнозируемого потока дополнительных НГД. Начиная с 2017 года Минфином РФ было куплено валюты на 7,4 трлн руб. Как правило, в середине каждого года купленная валюта зачисляется на счета Минфина в Банке России по учету средств ФНБ.

В 2018 году в ФНБ было добавлено 6,42 млрд долл. США, 5,62 млрд евро и 1,09 млрд фунтов стерлингов. В 2019 году в ФНБ пришло 30,20 млрд долл. США, 25,73 млрд евро и 5,07 млрд фунтов стерлингов. В рублевом эквиваленте в июне 2018 года было зачислено 906,72 млрд руб., а в июле 2019 года - 4122,2 млрд руб. Возникает резонный вопрос: не пора ли возвращать Резервный фонд?

За счет чего

К настоящему моменту величина ФНБ составляет 8,17 трлн руб. (7,5% от ВВП). Это значит, что часть его ликвидных средств (превышающих планку в 7% от ВВП) может размещаться не в строгом соответствии с перечнем активов, обозначенных в пункте 4 статьи 96.11 Бюджетного кодекса РФ.

Минфин прогнозирует превышение планки ликвидной части ФНБ во втором полугодии 2020 года на 1,7 трлн руб. Но пока не ясно, какая сумма от ФНБ будет направлена на внутренние инвестиции. Министр А.Силуанов склоняется к пятой части от средств, превышающих порог 7% ВВП.

По прогнозу Правительства РФ, доля ФНБ по отношению к ВВП России достигнет 16,1 трлн руб (12,6% от ВВП) уже в 2022 году. Это косвенно подтверждает вывод о продолжении практики его наполнения за счет ожидаемых дополнительных НГД. С одной стороны, практика валютных покупок, очевидно, будет продолжена. С другой - в любой момент она может быть изменена, что порождает неопределенность дальнейших действий финансовых властей.

На наш взгляд, при текущем исполнении цели аккумулирования в ФНБ средств в размере 7% от ВВП имеет смысл вернуться к открытию нового Стабилизационного (Резервного) фонда.

Для чего

В случае создания стабфонда можно будет отказаться от функции потенциальной балансировки федерального бюджета в кризисные периоды за счет средств Фонда национального благосостояния, как это уже было ранее. ФНБ должен полноценно балансировать только Пенсионную систему РФ, а новый Стабилизационный (Резервный) фонд – только федеральный бюджет.