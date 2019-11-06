Заработать на биткойнах: чем выгодны и опасны инвестиции в виртуальную валюту

Криптовалюта – новое модное слово в арсенале россиян. Многие даже пытаются на ней заработать, отмечает Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. Насколько это выгодное и рисковое дело, и какое будущее ждет рынок криптовалюты? Стоит ли в нее инвестировать? Попробуем разобраться.

Централизованный рынок криптоанархии

За последние три года общее количество торгуемых криптовалют увеличилось более чем в три раза, составив на сегодня немногим более трех тысяч наименований. Это явное свидетельство растущего интереса не столько к спекулятивной составляющей рынка криптовалют, сколько к технологической подоплеке каждого инновационного стартапа, использующего собственное платежное средство.

Начало 2018 года совпало с максимальной капитализацией всего крипторынка, который составлял порядка $800 млрд. Конец 2017 года – начало 2018-го были золотой эрой криптовалют, когда котировка Биткойна поднимались до $22 тыс., а Ethereum стоил максимальные $1,4 тыс.

Неспокойный гигант

По доле капитализации рынок криптовалют остается разделенным на две огромные части – Биткойн и альткойны. Со дня основания Биткойна в этом блокчейне проведено транзакций на сумму более 11 трлн долларов США. Недавно мы стали свидетелями единой транзакции в Биткойнах на сумму эквивалентную $1 млрд, причем комиссия составила порядка $700. Инвестиции в Биткойн с его волатильностью явно не для слабонервных инвесторов. Динамика котировок здесь достаточно высокая.

Падение котировки Биткойна за год с $20 тыс. до менее $5 тыс. может добавить седых волос любому не только финансовому спекулянту, но и особенно стратегическому инвестору, ищущему альтернативные источники сохранения сбережений.

Последние месяцы Биткойн снова начинает привлекать внимание, как объект инвестирования, способный, как 25 октября 2019 года, обеспечить в течение нескольких часов рост котировки на 33%. Хотя я бы предостерег от инвестирования в Биткойн непрофессиональных инвесторов, т.к. бал на этом рынке правят спекулянты, которых иногда называют «китами».

Главная функция Биткойна сегодня – «мост» между миром «фиатных» денег и миром цифровой экономики, но переход обещает быть болезненным, т.к. централизованные органы денежного регулирования меньше всего хотят делегировать свои полномочия кому бы то ни было.

Подъем Ethereum

Еще пять лет назад доля доминирования Биткойна в общей капитализации рынка криптовалют составляла порядка 90%, но за последние 5 лет влияние альткойнов приводило к тому, что капитализация Биткойна в общей капитализации криптовалют падала до 38% к середине 2017 года, когда настал звёздный час криптовалюты Ethereum.

Данная криптовалюта легла в основу самого успешного, конечно после Биткойна, блокчейн проекта, обеспечивающего реализацию не только транзакций, но и функцию смарт-контрактов для широкого круга компаний цифровой экономики.

Перспективная Ripple

Не менее успешной и перспективной остается криптовалюта Ripple, хотя падение котировок с $3 до $0,3 не у всех финансистов ассоциируется с успехом, но на то и венчурные инвестиции, чтобы видеть далекую даль, даже боясь ослепнуть. Это один из самых успешных проектов в области финтеха.

Альтернативные крипотвалюты

Тем не менее, для тех кто верит в будущее современных валют типа доллара, евро и иных, есть вполне достойная альтернатива в криптомире. Этот тип криптовалют называется стэйблкойнами, которые имеют фиксированную котировку относительно «фиатного» якоря. В настоящее время эти криптовалюты, типа Tether, имеющего объем оборота на криптобиржах больший, чем даже Биткойн, позволяют использовать лишь часть преимуществ технологии блокчейн.

Что дальше?

Будущее крипторынка неразрывно связано со скоростью перехода мировых экономик к цифровой экономике. Очевидно, что регуляторы денежного обращения (ФРС, ЕЦБ, ЦБ РФ и иные) «костьми лягут» на пути криптоиндустрии. Но другого пути у криптоиндустрии и мегарегуляторов денежного обращения, похоже, не осталось. Давайте будем следить за развязкой этого триллера.