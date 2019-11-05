Азиатско-Тихоокеанский Банк снизил ставки по потребительским кредитам

С 1 ноября по нескольким тарифным планам в силу вступили изменения, которые позволят получить кредит на выгодных условиях. Ставки понизились по тарифам: «Доступный», «Бюджетный», «Рефинансирование» и «Большие деньги».

Важно отметить, что по каждому тарифному плану предусмотрены различные условия получения денежных средств. Это дает возможность обратившемуся в Банк клиенту подобрать тарифный план, соответствующий его запросам. Так, например, если вам требуется сумма кредита до 1 млн рублей без залога и поручительства, то вам подойдут следующие тарифные планы - «Доступный», «Бюджетный», а до 3 млн рублей - «Большие деньги». Разница заключается в условиях кредита: сроке и процентной ставке.

Если же вам требуется сумма больше, и вы готовы предоставить Банку залог или поручительство, то для вас максимальная сумма потребительского кредита в АТБ составит 10 млн рублей, при этом, чем выше сумма займа, тем ниже процентная ставка.

В среднем АТБ снизил ставки на 2 процентных пункта, что позволило значительно уменьшить ежемесячный платеж и итоговую сумму переплаты.

- Очередное снижение процентов по кредиту мы приурочили к предновогоднему периоду, когда человек начинает планировать свои январские каникулы, искать подарки для родных и близких и просто погружается в атмосферу праздничных хлопот. Это долгожданное и самое приятное завершение года, которое, хотя и подразумевает финансовые траты, не должно омрачать праздничное настроение. В этом году мы снизили проценты сразу по нескольким тарифным планам, учитывая их различные условия, сроки и суммы. Это одни из самых востребованных кредитных продуктов в нашем Банке, именно поэтому мы сделали их еще выгоднее, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Кроме того, АТБ снизил процент по тарифному плану «Рефинансирование», который позволяет переоформить действующий кредит другого банка и дополнительно получить денежные средства под выгодный процент в размере – от 9.9% годовых.

Оставить заявку можно в отделении Банка, на официальном сайте или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).