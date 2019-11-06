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В АТБ назначены Полномочные представители Председателя Правления, которые будут помогать координировать работу регионов

6 ноября 2019

Азиатско-Тихоокеанском Банке с 1 ноября 2019 года назначены следующие Полномочные представители Председателя Правления, которые будут помогать Председателю Правления координировать работу регионов на всей территории присутствия Банка:

Багнюков Павел Анатольевич начал трудовую деятельность в августе 1992 года в Камчатском банке Сберегательного банка РСФСР и имеет богатый опыт работы в финансовой сфере, превышающий 25 лет. Занимал руководящие должности в банках Камчатского края, курируя направления банковских операций и фондового рынка. Павел Анатольевич курирует работу регионов Банка, находящихся в Камчатском крае, Кемеровской области, Хабаровском крае и ЕАО, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Республике Хакасия.

Буркова Анастасия Юрьевна имеет опыт работы в банковской сфере более 20 лет. До прихода в АТБ работала в ВТБ, международных инвестиционных банках в Москве и Лондоне, в Центральном Банке Российской Федерации. Анастасия Юрьевна будет курировать следующие регионы присутствия Банка: Москва, Свердловская область, Сахалинская область, Амурская область, Приморский край.

В сферу ответственности Дремлюги Татьяны Ивановны входят отделения Банка в Магаданской области, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Алтайском крае и Республике Алтай, Красноярском крае, Иркутской области. Татьяна Ивановна имеет 25-летний стаж работы в банковской отрасли. Она достигла высоких показателей в работе, была неоднократно отмечена грамотами и благодарностями за достижение эффективности развития банковских структур под ее управлением в регионах.


/ СИА /
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