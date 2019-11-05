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Банк «Приморье» снижает тарифы на РКО

5 ноября 2019

Банк «Приморье» сообщает о новом акционном предложении для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в г. Хабаровске. Данная акция действует с 1 ноября 2019 до конца января 2020 года и ориентирована на новых клиентов банка, открывших счета в период действия данного предложения.

— В рамках Акции снижены комиссии на основные услуги расчетно-кассового обслуживания для клиентов, которые впервые будут открывать счета в отделениях банка города Хабаровска. В частности, тарифы на открытие расчетного счета в рублях, обслуживание счетов в валюте и рублях, подключение и использование системы «iBank 2», — комментирует региональный директор Банка «Приморье» в Хабаровске Константин Цигеман. — Также мы уменьшили комиссию за покупку и продажу иностранной валюты.

В сравнении с базовыми тарифами, стоимость открытия и ведения счетов снижена практически в 3 раза. Так, например, открытие счета в рублях и подключение систему «iBank2» в период акции составит всего 2 900 рублей, открытие счета в рублях и валюте с одновременным подключением клиент-банка будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание рублевого счета обойдется в 1 000 рублей, рублевого и валютного счета — 1 500 рублей (без учета РКО).

Напомним, что корпоративные клиенты Банка «Приморье» могут открыть расчетный счет как в рублях, так и в 11 видах иностранной валюты. Удобство и безопасность работы обеспечивает система Интернет-банкинга iBank2.

— Банк «Приморье» как региональный банк обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативное принятие решений, возможность продления операционного дня, что, в свою очередь, даёт высокую скорость расчетов с контрагентами и быстрое зачисление денежных поступлений, — отмечает Константин Цигеман. — Наше преимущество в первую очередь заключается в том, что мы хорошо знаем специфику работы местного бизнеса, соответственно, это позволяет нам создавать программы, которые в наибольшей степени отвечают запросам предприятий и организаций нашего региона.

Подробную информацию о льготных тарифах для новых клиентов Банка можно уточнить в тарифном справочнике на сайте Банка «Приморье». Адреса офисов Банка «Приморье» в Хабаровске:

  • ул. Ленина, 75.
    • Обслуживание юридических лиц:
      пн-пт 09:00 — 17:00, без перерыва
      выходные — сб, вс 
      Телефон: +7 (4212) 40-00-40, +7 (4212) 40-02-10, +7 (4212) 40-02-11
  • ул. Дзержинского, 56.
    • Обслуживание юридических лиц:
      пн-пт 09:00 — 17:00, без перерыва
      выходные — сб, вс 
      Телефон:+7 (4212) 78-32-20,+7 (4212) 78-32-36

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