ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами

Сервис оценки заемщиков на основе поведенческих данных клиентов, удаленная верификация пользователей мобильных сервисов, интерактивный помощник для обучения сотрудников, платформа по созданию виртуальных голосовых операторов и другие решения российских технологических стартапов будут пилотироваться в банке ВТБ.

ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.

Акселератор ВТБ создан для поиска на рынке готовых инновационных решений, способных оптимизировать затраты или принести дополнительную прибыль банку за счет создания новых продуктов и сервисов. В рамках акселератора проводятся быстрые пилоты для оценки потенциального бизнес-эффекта и технологической реализуемости инновационных решений, а самые успешные из них идут в масштабирование.

Во второй набор акселератора ВТБ поступила 301 заявка из 5 стран от технологических компаний, которые соответствуют требованиям банка. В сентябре по результатам очного демо-дня руководители бизнес-подразделений банка выбрали двадцать наиболее перспективных стартапов для участия в акселераторе.

В течение октября команда акселератора ВТБ и стартапы при поддержке ФРИИ определялись с бизнес-заказчиками в банке, кейсами для пилотирования и критериями успешности проектов. Сейчас 12 стартапов переходят к этапу тестирования своих решений в инфраструктуре банка. Еще 4 стартапа находятся на этапе подготовки пилотов. Бизнес-заказчиками стали все глобальные бизнес-линии банка — корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса.

После оценки результатов пилотов в феврале 2020 года самые успешные команды получат возможность масштабировать свои решения в банке.

12 проектов, которые запустят пилоты с подразделениями банка ВТБ: