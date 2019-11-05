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Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов по выпуску и обслуживанию пластиковых карт

5 ноября 2019

ПАО «Дальневосточный банк» сообщил о том, что с 20.11.2019 г.:

  • вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц:
    • Выпуск и обслуживание банковских карт VISA (для частных лиц);
    • Выпуск и обслуживание банковских карт «Пенсионная карта Visa»;
    • Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда»;
    • Выпуск и обслуживание предоплаченных банковских карт;
    • Выпуск и обслуживание банковских карт «Социальная карта»;
    • Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда» Классическая (для частных лиц);
    • Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда» Премиальная (для частных лиц);
    • Выпуск и обслуживание банковских карт МИР (для частных лиц);
    • Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «О'кей!»;
    • Выпуск и обслуживание банковских карт для вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк»;
    • Выпуск и обслуживание банковских карт для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов);
    • Выпуск и обслуживание банковских карт для государственных служащих, работников государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов (в рамках зарплатных проектов);
    • Выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования.
  • прекращается выпуск карт Visa Internet, в связи с чем отменяется действие Тарифов ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц, предоставляемые во всех подразделениях «Выпуск и обслуживание банковских карт VISA Internet».

Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк». Подробная информация в разделе тарифы для частных лиц или по телефону информационного центра Дальневосточного банка 8 800 555-22-05.


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