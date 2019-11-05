Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов по выпуску и обслуживанию пластиковых карт

ПАО «Дальневосточный банк» сообщил о том, что с 20.11.2019 г.:
- вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц:
- Выпуск и обслуживание банковских карт VISA (для частных лиц);
- Выпуск и обслуживание банковских карт «Пенсионная карта Visa»;
- Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда»;
- Выпуск и обслуживание предоплаченных банковских карт;
- Выпуск и обслуживание банковских карт «Социальная карта»;
- Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда» Классическая (для частных лиц);
- Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда» Премиальная (для частных лиц);
- Выпуск и обслуживание банковских карт МИР (для частных лиц);
- Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «О'кей!»;
- Выпуск и обслуживание банковских карт для вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк»;
- Выпуск и обслуживание банковских карт для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов);
- Выпуск и обслуживание банковских карт для государственных служащих, работников государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов (в рамках зарплатных проектов);
- Выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования.
- прекращается выпуск карт Visa Internet, в связи с чем отменяется действие Тарифов ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц, предоставляемые во всех подразделениях «Выпуск и обслуживание банковских карт VISA Internet».
Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк». Подробная информация в разделе тарифы для частных лиц или по телефону информационного центра Дальневосточного банка 8 800 555-22-05.