Солид Банк расскажет о 3 инструментах привлечения инвестиций в бизнес

Солид Банк поделится с предпринимателями секретами привлечения инвестиций для роста и развития бизнеса. Банк приглашает руководителей и владельцев бизнеса на бесплатный семинар «Финансовые инструменты». В ходе мероприятия ТОП-менеджеры банка и компаний-партнеров расскажут о способах привлечения инвестиций в бизнес.

Когда для реализации проектов бизнесу необходимы дополнительные средства, о чем думают предприниматели в первую очередь? О прямых инвестициях и банковском кредите. Но помимо этих вариантов финансирования есть еще ряд других инструментов, использование которых, вероятно, будет более выгодно и интересно бизнесу. Например, выпуск собственных облигаций, многие ли организации рассматривают этот путь привлечения средств? А если, собственники бизнеса и задумывались об этом, то, скорее всего, испытывали сомнения, т.к. не имеют достаточных знаний о том, как это реализовать, и реализовать правильно, с выгодой для компании. А тем временем, компании-партнеры банка успешно используют этот инструмент и готовы поделиться своим опытом с бизнесменами.

Даже банковский кредит, классический финансовый продукт, казалось бы, всем давно известный, все время претерпевает изменения. О новых возможностях и преимуществах для бизнеса, новых условиях и перспективах использования этого пути получения финансирования также расскажут менеджеры Солид Банка на семинаре.

В программу мероприятия включены также ряд других важных для бизнеса тем.

Программа семинара:

· Финансовые инвестиции: искусство правильных решений

· Льготное финансирование бизнеса по программам государственной поддержки

· Внешнеэкономическая деятельность. Пути развития;

· Факторинг (Кейс: ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»);

· Организация выпуска собственных облигаций предприятия;

· Высокодоходные облигации, как способ альтернативного финансирования (Кейс: ООО «Солид-Лизинг»).

· Кофе-брейк (возможность неформального общения со спикерами)

Спикеры:

· Волкова Юлия Сергеевна, начальник отдела Департамент Казначейство АО «Солид Банк»;

· Королюк Михаил Александрович, начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид»;

· Кадашников Дмитрий Сергеевич, начальник управления продаж департамента малого и среднего бизнеса АО "Солид Банк"

· Канунников Кирилл Владимирович, генеральный директор ООО «Солид-Лизинг»;

· Примаченко Алексей Александрович, генеральный директор ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус».

Семинары состоятся в городах: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Иркутск.

Календарь мероприятий:

Владивосток

18 ноября 2019

с 14:30 до 17:30

МКУ "Центр Развития Предпринимательства"

Адрес: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж

Южно-Сахалинск

20 ноября 2019

с 14:00 до 17:00

«Хоккайдо-Центр». Бизнес-центр класса «А»

Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 18

Хабаровск

22 ноября 2019

с 14:00 до 17:00

Конференц-зал Отеля «Верба»

Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина, 56 а

Иркутск

25 ноября 2019

с 14:00 до 17:00

Отель «Ibis Иркутск Центр»

Адрес: г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5

Участие в семинарах бесплатное.

Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на сайте банка: https://solidbank.ru/application-for-participation-in-the-seminar.php