Солид Банк расскажет о 3 инструментах привлечения инвестиций в бизнес

Солид Банк поделится с предпринимателями секретами привлечения инвестиций для роста и развития бизнеса. Банк приглашает руководителей и владельцев бизнеса на бесплатный семинар «Финансовые инструменты». В ходе мероприятия ТОП-менеджеры банка и компаний-партнеров расскажут о способах привлечения инвестиций в бизнес.
Когда для реализации проектов бизнесу необходимы дополнительные средства, о чем думают предприниматели в первую очередь? О прямых инвестициях и банковском кредите. Но помимо этих вариантов финансирования есть еще ряд других инструментов, использование которых, вероятно, будет более выгодно и интересно бизнесу. Например, выпуск собственных облигаций, многие ли организации рассматривают этот путь привлечения средств? А если, собственники бизнеса и задумывались об этом, то, скорее всего, испытывали сомнения, т.к. не имеют достаточных знаний о том, как это реализовать, и реализовать правильно, с выгодой для компании. А тем временем, компании-партнеры банка успешно используют этот инструмент и готовы поделиться своим опытом с бизнесменами.
Даже банковский кредит, классический финансовый продукт, казалось бы, всем давно известный, все время претерпевает изменения. О новых возможностях и преимуществах для бизнеса, новых условиях и перспективах использования этого пути получения финансирования также расскажут менеджеры Солид Банка на семинаре.
В программу мероприятия включены также ряд других важных для бизнеса тем.
Программа семинара:
· Финансовые инвестиции: искусство правильных решений
· Льготное финансирование бизнеса по программам государственной поддержки
· Внешнеэкономическая деятельность. Пути развития;
· Факторинг (Кейс: ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»);
· Организация выпуска собственных облигаций предприятия;
· Высокодоходные облигации, как способ альтернативного финансирования (Кейс: ООО «Солид-Лизинг»).
· Кофе-брейк (возможность неформального общения со спикерами)
Спикеры:
· Волкова Юлия Сергеевна, начальник отдела Департамент Казначейство АО «Солид Банк»;
· Королюк Михаил Александрович, начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид»;
· Кадашников Дмитрий Сергеевич, начальник управления продаж департамента малого и среднего бизнеса АО "Солид Банк"
· Канунников Кирилл Владимирович, генеральный директор ООО «Солид-Лизинг»;
· Примаченко Алексей Александрович, генеральный директор ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус».
Семинары состоятся в городах: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Иркутск.
Календарь мероприятий:
- Владивосток
18 ноября 2019
с 14:30 до 17:30
МКУ "Центр Развития Предпринимательства"
Адрес: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж
- Южно-Сахалинск
20 ноября 2019
с 14:00 до 17:00
«Хоккайдо-Центр». Бизнес-центр класса «А»
Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 18
- Хабаровск
22 ноября 2019
с 14:00 до 17:00
Конференц-зал Отеля «Верба»
Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина, 56 а
- Иркутск
25 ноября 2019
с 14:00 до 17:00
Отель «Ibis Иркутск Центр»
Адрес: г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5
Участие в семинарах бесплатное.
Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на сайте банка: https://solidbank.ru/application-for-participation-in-the-seminar.php