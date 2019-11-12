С чем «едят» структурные продукты

Эксперты компании «БКС Премьер» отмечают, что граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиционные инструменты. В результате объем вкладов населения в банках за первое полугодие 2019 года вырос всего на 4,1%. На этом фоне динамика открытия индивидуальных инвестиционных счетов впечатляет: рост с начала года составил 66%, а недавно финансовый рынок праздновал открытие миллионного ИИС. О том, как меняется отечественный рынок частных инвестиций и по каким причинам растет интерес граждан к структурным продуктам, SIA.RU рассказал заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

Станислав Новиков, заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер»

Станислав, какие изменения вы наблюдаете на рынке инвестиций?

– Мы видим, что за последний год уровень доверия со стороны населения к финансовым институтам и инвестиционным инструментам заметно вырос. Увеличивается спрос на акции. Мосбиржа ежемесячно открывает около 100 тыс. новых счетов. В конце года мы вполне можем увидеть до 3 млн розничных инвесторов на фондовом рынке. Это, пожалуй, главное изменение, потому что на финансовый рынок стали приходить частные инвесторы, обычные граждане, которые ранее массово не выходили на фондовый рынок, и в целом мало интересовались его возможностями.

Инвестиции сегодня – это не мода, не игра, а реальная возможность получить дополнительные средства. Ставки по банковским вкладам снижаются, экономические условия далеки от идеальных и не позволяют большинству людей рассчитывать на рост реальных доходов. При этом идут налоговая и пенсионная реформы. И люди в целом стали гораздо бережнее относиться к деньгам, к своим тратам, они стараются выстроить финансовую стратегию своей семьи на годы вперед. И именно фондовый рынок позволяет получить дополнительный доход, который станет прибавкой к зарплате или к пенсии, если вообще в перспективе не заменит ее.

Почему именно ИИС вы считаете «стартовой ступенькой» для начинающего инвестора?

– ИИС стоит признать лучшим инструментом для частных инвесторов, предложенным со стороны государства в последние годы. По сути это обычный брокерский счет, на который инвестор может купить акции, облигации и т.д. Однако ИИС позволяет инвесторам получить налоговый вычет на свои инвестиции на сумму до 52 тыс. руб. в год. Таким образом, инвестор может дополнительно увеличить доходность своих инвестиций на 13% годовых, это ставка НДФЛ. Такого уровня доходности в других рублевых и безрисковых инструментах сейчас просто нет.

Какие финансовые решения сегодня наиболее востребованы у так называемых бывших вкладчиков?

– Инвесторов прежде всего интересуют защитные инструменты, структурные продукты. Правда сами инвесторы не всегда понимают, что они пришли инвестировать в структурные продукты. Люди слышали, что на рынке есть акции, облигации, даже фьючерсы и контракты. Но о том, что еще существуют структурные продукты, знают или слышали единицы клиентов.

Расскажите о таких продуктах подробнее, пожалуйста. Что они собой представляют? Почему к ним растет интерес?

– Экономисты иногда сравнивают структурные продукты со «шведским столом», когда разные активы – акции, облигации, срочные контракты складываются в «одну тарелку» образно говоря. Для инвестора, который мало знаком с рынком ценных бумаг, структурный продукт хорош тем, что по сути он представляет собой уже готовый инвестиционный портфель с известными сроками и содержанием и главное – с соответствующим именно этому инвестору уровнем риска.

Для инвесторов, ранее не имевших не работавших на фондовом рынке, особенно важна сохранность их средств. Структурный продукт позволяет обеспечить такую защиту. Он включает в себя и рисковые инструменты, на которых можно заработать, и защиту – в виде вкладов, облигаций и т.д. Наша задача, как финансистов правильно подобрать все «ингредиенты». Структурные продукты могут быть очень разными и включать в себя не только ценные бумаги, но и более понятную нашим гражданам валюту.

С точки зрения частного инвестора в структурном продукте есть ряд важных плюсов. Во-первых, это мгновенная диверсификация – одним вложением средства размещаются по разным активам. Во-вторых, это очень гибкий инструмент для инвестора с точки зрения выбор сроков, сумм, уровня риска.

Каким инвесторам подходят структурные продукты?

– Они подходят большому кругу инвесторов, но главным образом тем, кто желает инвестировать в рыночные инструменты и иметь при этом гарантии сохранности вложенных средств. Структурный продукт – разумное решение, если вы верите в определенную идею – компанию или актив – и желаете на этом заработать, но при этом пока не готовы самостоятельно выходить на рынок для покупки акций или фьючерсов и желаете подстраховаться возможностью вернуть вложенный капитал при любом сценарии, на любом рынке. Специальные знания и умения здесь не требуются, а досрочный выход, как правило, не предусматривается условиями, поэтому чаще всего структурный продукт – это инвестиция по принципу «вложил и забыл».

Может ли структурный продукт быть эффективным инструментом для накоплений?

– Да, причем в текущих условиях нестабильности и неопределенности структурный продукт может быть особенно эффективным. Как мы с вами видим, рынки часто ведут себя непредсказуемо, из-за чего прямые инвестиции в акции и другие активы на короткие сроки сопряжены с высоким уровнем риска. При этом, если, например, брать линейку структурных продуктов «БКС Премьер» – а у нас их на сегодня более 100 вариантов – то даже по продуктам со 100%-ной защитой капитала ожидаемая доходность составляет 10%. Это очевидно интереснее текущих доходностей по вкладам.

О чем важно обязательно помнить, приобретая структурные продукты?

– Если инвестор раньше не вкладывал ни во что, кроме депозитов, но всерьез рассматривает возможность оформить структурный продукт, для собственного спокойствия лучше сначала выбрать тот, который обеспечивает 100%-ную защиту капитала и имеет небольшой срок действия — 3-6 месяцев.

Вопрос доверия к базовому активу разумно обсудить с финансовым советником – он может подсказать более привлекательные и зачастую «незаезженные» идеи, а также поможет составить персональный финансовый план.

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