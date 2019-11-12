С чем «едят» структурные продукты

Эксперты компании «БКС Премьер» отмечают, что граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиционные инструменты. В результате объем вкладов населения в банках за первое полугодие 2019 года вырос всего на 4,1%. На этом фоне динамика открытия индивидуальных инвестиционных счетов впечатляет: рост с начала года составил 66%, а недавно финансовый рынок праздновал открытие миллионного ИИС. О том, как меняется отечественный рынок частных инвестиций и по каким причинам растет интерес граждан к структурным продуктам, SIA.RU рассказал заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.
Станислав, какие изменения вы наблюдаете на рынке инвестиций?
– Мы видим, что за последний год уровень доверия со стороны населения к финансовым институтам и инвестиционным инструментам заметно вырос. Увеличивается спрос на акции. Мосбиржа ежемесячно открывает около 100 тыс. новых счетов. В конце года мы вполне можем увидеть до 3 млн розничных инвесторов на фондовом рынке. Это, пожалуй, главное изменение, потому что на финансовый рынок стали приходить частные инвесторы, обычные граждане, которые ранее массово не выходили на фондовый рынок, и в целом мало интересовались его возможностями.
Инвестиции сегодня – это не мода, не игра, а реальная возможность получить дополнительные средства. Ставки по банковским вкладам снижаются, экономические условия далеки от идеальных и не позволяют большинству людей рассчитывать на рост реальных доходов. При этом идут налоговая и пенсионная реформы. И люди в целом стали гораздо бережнее относиться к деньгам, к своим тратам, они стараются выстроить финансовую стратегию своей семьи на годы вперед. И именно фондовый рынок позволяет получить дополнительный доход, который станет прибавкой к зарплате или к пенсии, если вообще в перспективе не заменит ее.
Почему именно ИИС вы считаете «стартовой ступенькой» для начинающего инвестора?
– ИИС стоит признать лучшим инструментом для частных инвесторов, предложенным со стороны государства в последние годы. По сути это обычный брокерский счет, на который инвестор может купить акции, облигации и т.д. Однако ИИС позволяет инвесторам получить налоговый вычет на свои инвестиции на сумму до 52 тыс. руб. в год. Таким образом, инвестор может дополнительно увеличить доходность своих инвестиций на 13% годовых, это ставка НДФЛ. Такого уровня доходности в других рублевых и безрисковых инструментах сейчас просто нет.
Какие финансовые решения сегодня наиболее востребованы у так называемых бывших вкладчиков?
– Инвесторов прежде всего интересуют защитные инструменты, структурные продукты. Правда сами инвесторы не всегда понимают, что они пришли инвестировать в структурные продукты. Люди слышали, что на рынке есть акции, облигации, даже фьючерсы и контракты. Но о том, что еще существуют структурные продукты, знают или слышали единицы клиентов.
Расскажите о таких продуктах подробнее, пожалуйста. Что они собой представляют? Почему к ним растет интерес?
– Экономисты иногда сравнивают структурные продукты со «шведским столом», когда разные активы – акции, облигации, срочные контракты складываются в «одну тарелку» образно говоря. Для инвестора, который мало знаком с рынком ценных бумаг, структурный продукт хорош тем, что по сути он представляет собой уже готовый инвестиционный портфель с известными сроками и содержанием и главное – с соответствующим именно этому инвестору уровнем риска.
Для инвесторов, ранее не имевших не работавших на фондовом рынке, особенно важна сохранность их средств. Структурный продукт позволяет обеспечить такую защиту. Он включает в себя и рисковые инструменты, на которых можно заработать, и защиту – в виде вкладов, облигаций и т.д. Наша задача, как финансистов правильно подобрать все «ингредиенты». Структурные продукты могут быть очень разными и включать в себя не только ценные бумаги, но и более понятную нашим гражданам валюту.
С точки зрения частного инвестора в структурном продукте есть ряд важных плюсов. Во-первых, это мгновенная диверсификация – одним вложением средства размещаются по разным активам. Во-вторых, это очень гибкий инструмент для инвестора с точки зрения выбор сроков, сумм, уровня риска.
Каким инвесторам подходят структурные продукты?
– Они подходят большому кругу инвесторов, но главным образом тем, кто желает инвестировать в рыночные инструменты и иметь при этом гарантии сохранности вложенных средств. Структурный продукт – разумное решение, если вы верите в определенную идею – компанию или актив – и желаете на этом заработать, но при этом пока не готовы самостоятельно выходить на рынок для покупки акций или фьючерсов и желаете подстраховаться возможностью вернуть вложенный капитал при любом сценарии, на любом рынке. Специальные знания и умения здесь не требуются, а досрочный выход, как правило, не предусматривается условиями, поэтому чаще всего структурный продукт – это инвестиция по принципу «вложил и забыл».
Может ли структурный продукт быть эффективным инструментом для накоплений?
– Да, причем в текущих условиях нестабильности и неопределенности структурный продукт может быть особенно эффективным. Как мы с вами видим, рынки часто ведут себя непредсказуемо, из-за чего прямые инвестиции в акции и другие активы на короткие сроки сопряжены с высоким уровнем риска. При этом, если, например, брать линейку структурных продуктов «БКС Премьер» – а у нас их на сегодня более 100 вариантов – то даже по продуктам со 100%-ной защитой капитала ожидаемая доходность составляет 10%. Это очевидно интереснее текущих доходностей по вкладам.
О чем важно обязательно помнить, приобретая структурные продукты?
– Если инвестор раньше не вкладывал ни во что, кроме депозитов, но всерьез рассматривает возможность оформить структурный продукт, для собственного спокойствия лучше сначала выбрать тот, который обеспечивает 100%-ную защиту капитала и имеет небольшой срок действия — 3-6 месяцев.
Вопрос доверия к базовому активу разумно обсудить с финансовым советником – он может подсказать более привлекательные и зачастую «незаезженные» идеи, а также поможет составить персональный финансовый план.
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