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МВД установит «блокираторы» сотовой связи в тюрьмах

6 ноября 2019

Органы МВД вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором проработают вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством, сообщил РБК со ссылкой на источник. Кроме того, в Госдуму будет внесен законопроект, обязывающий операторов перестать обслуживать определенные телефонные номера.

Такое поручение выдала коллегия Министерства внутренних дел по итогам заседания 1 ноября. Ведомства должны проработать вопрос о «блокираторах» до 30 июля 2020 года. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова РБК, законопроект об ограничениях связи в местах лишения свободы внесет в Госдуму депутат от «Единой России» и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Информацию изданию подтвердил сам господин Хинштейн.

«С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.»,— подчеркнул господин Хинштейн. По его словам, не смотря на запрет использования телефонов в исправительных учреждениях, ежегодно там изымается около 60 тыс. гаджетов.


/ СИА /
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