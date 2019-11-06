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Российский автопром способен увеличить потребление алюминия в 5 раз – эксперт

6 ноября 2019

Российский автопром мог бы увеличить потребление алюминия в пять раз при росте числа квалифицированных отечественных производителей комплектующих, рассказал в интервью ТАСС директор по сбыту и маркетингу «Русала» (крупнейшего в мире производителя алюминия после Китая) Роман Андрюшин.

В среднем использование алюминия составляет около 170 кг на автомобиль, однако в России этот показатель достигает лишь 70 кг, отметил Андрюшин. «Только порядка 70,6 тыс. тонн алюминия идет на российский автопром – это меньше, чем 10% от общероссийского потребления. Для сравнения, мировое потребление алюминия в автопроме составляет порядка 30%, при этом в некоторых странах, например, в Германии – около 50%», – уточнил топ-менеджер.

Причиной такого положения вещей представитель «Русал» назвал отсутствие производителей соответствующего уровня, способных конкурировать и поставлять качественные комплектующие из алюминия. Чтобы изменить ситуацию, требуются совместные усилия государства и предпринимателей. Недавно «Русал» вошел в бизнес по производству алюминиевых дисков и развивает это направление.

«Доля импорта в этом секторе превышает 50% и высок процент контрафакта. Мы хотим изменить такое положение дел», – отметил Роман Андрюшин.

Сырьем для производства алюминиевых дисков и других автокомпонентов служат алюминиевые сплавы, выпускаемые в виде слитков. В Иркутской области их производят Иркутский и Братский алюминиевые заводы «Русала», в Сибири – Красноярский, Саяногорский, Хакасский и Новокузнецкий алюминиевые заводы.


/ СИА /
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