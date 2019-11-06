Впервые на БрАЗе побывали кадеты из Тулуна

Впервые на Братском алюминиевом заводе побывали кадеты из Тулуна. Школьники смогли увидеть, как производят алюминий и познакомиться с профильным учебным заведением. Основная цель, с которой ребята приехали на одно из самых крупнейших предприятий по производству крылатого металла – профориентационная. Несмотря на кадетские погоны, карьеру военного выбирают не все. Об этом говорит и статистика, и педагоги. Да и сами школьники остались в восторге и даже не прочь освоить после школы мирную профессию, например, литейщика, сообщает Братская студия телевидения.

Михаил Говорин, ученик кадетского класса школы №2, г. Тулун: «Понравилось, как изготавливаются слитки и их форма. Очень интересно, как это! Попробовать себя в этом тоже хочется».

Дмитрий Рукосуев, ученик кадетского класса школы №2, г. Тулун: «Впечатлило, то, что производство - безотходное. Получается, снимают шлак, его же вторично перерабатывают. Ту стружку, которую пилят, они её на вторичную переработку отправляют. Классно!»

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ: «Мы пошли немножко дальше, мы решили показать не только завод, но и сам город. И основная задача - это показать нашим соседям, что существует возможность работать как на нашем заводе, так и на других предприятиях нашего города. Что, в принципе, перспективы есть у нашего города».