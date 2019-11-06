Сбербанк — первый брокер в России с миллионом розничных инвесторов

Сбербанк стал первым брокером в России, имеющим более одного миллиона розничных инвесторов. На 1 ноября 2019 года в рейтингах Московской биржи среди брокерских компаний и банков, которые предоставляют аналогичные услуги на рынке для физических лиц (частных инвесторов), Сбербанк является лидером, занимая первые места по количеству:

открытых брокерских счетов — 1 023 464, доля банка на рынке превышает 27%;

индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — 640 594, что составляет порядка 50% действующих ИИС в стране.

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Большинство наших новых клиентов не имеют опыта инвестирования, поэтому мы огромное значение уделяем обучению их финансовой грамотности. Начинающим инвесторам мы предлагаем простые финансовые инструменты с фиксированной доходностью, защитой капитала и минимальным риском — и все это в комплексе с удобными мобильными сервисами для долгосрочного и успешного инвестирования».