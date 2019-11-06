Выставка блеска и молодых талантов завершила работу в Иркутске

4 ноября закрылась самая молодая выставка, организованная ОАО «Сибэкспоцентр» – «Байкальский ювелирный салон». Блеск, мерцание камней и роскошь ювелирных изделий притягивали самые восторженные взгляды. От такого разнообразия «разбегались» глаза, и довольно сложным был выбор покупки: все это удалось прочувствовать посетителям мероприятия. Выставка – это не только приобретение изысканных украшений и чудесных работ, в том числе и эксклюзивных, но и насыщенная деловая программа от ведущих камнерезов и ювелиров России, и демонстрация работ участников конкурса «Серебряный Бабр», и розыгрыши для гостей выставки, а также ценные работы от мэтров, которые сделаны на высоком уровне.

Главным событием выставки «Байкальский ювелирный салон» стало проведение уже традиционного международного конкурса «Серебряный Бабр», организованный совместно с Союзом камнерезов и ювелиров. Мероприятие поистине международное: среди зарубежных стран участие в конкурсе приняли мастера из Канады, Монголии, Китая и Казахстана. Событие дало возможность познакомиться с новыми именами и работами, а также понять, насколько радужное будущее ожидает ювелирное дело. На выставке было представлено довольно много работ, все они по-своему красивы и безупречны, разноплановы и эксклюзивны. Члены жюри выбрали самую высококлассную работу, и победителем вновь стал мастер Александр Ширяев из города Санкт-Петербург (работа «Абсолем»). Напоминаем, что в прошлом году гран-при было присвоено Александру за работу «Рождение Венеры».

На торжественной церемонии закрытия выставки с напутственными словами выступили члены жюри международного конкурса «Серебряный бабр». Ведущий ювелир России (г. Москва) Ильгиз Фаритович Фазулзянов отметил: «Огромное спасибо всем конкурсантам за участие! Надеюсь, что на следующий год вы удивите всех своими новыми работами и достижениями. Все отмеченные работы конкурса – это начало большого пути каждого. Призами мы отмечаем тех талантливых людей, у которых впереди длинная дорога. Благодаря сообществу камнерезов и ювелиров, вы будете идти по этой непростой дороге не одни. Будем надеяться, что иркутская земля станет родиной всех мастеров».

Добавил к сказанному мастер Русской гильдии огранщиков Дмитрий Владимирович Саморуков «Ильгиз Фаритович сказал, что это только начало пути, и в этом конкурсе не проиграл никто, выиграли все! Ведь у вас появилась прекрасная возможность представить свою работу такому количеству именитых мастеров, а это уже многого стоит. Пусть конкурс процветает, и молодые мастера не боятся участвовать в подобных мероприятиях, пусть они проявляют еще больше энтузиазма и не останавливаются на достигнутом».

Со словами благодарности выступил художник-ювелир, камнерез, скульптор из Санкт-Петербурга Сергей Александрович Фалькин: «Я бы хотел сказать спасибо организаторам этого мероприятия за большой праздник! Прежде всего, конкурс - это результат годовой работы начинающих мастеров, которые хотят быть замеченными и вправе получить дельный совет. Хочу пожелать, чтобы это событие получило динамику к развитию и стало настоящим праздником, который мы все будем ждать с нетерпением».

Поздравил всех с закрытием выставки и главный художник ювелирного дома Anna Nova (г. Санкт-Петербург) Роберт Робертович Мельников: «Не могу не согласиться с Сергеем Александровичем, что ювелирная выставка и международный конкурс - это замечательный праздник как для начинающих мастеров, так и для мэтров. Впереди есть время, а это целый год, чтобы как можно больше усовершенствовать свои работы и найти новые идеи. Будем всех ждать на мероприятии в следующем году в этом же составе и надеяться, что круг пополнится новыми талантами».

Также в рамках выставки состоялся конкурс детского рисунка «Украшение для мамы» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Важно отметить, что в конкурсе приняло участие порядка 125 детских работ, все они были отмечены дипломами и специальными призами. Главная награда была вручена Дарье Бутко из зиминской художественной школы. Специальный приз вручил художник-ювелир Александр Анатольевич Белобородов: «Наше творческое объединение «Anabel» решило выделить специальный приз за лучший рисунок. Мы хотим подарить маленькое ювелирное украшение ребенку-победителю. Очень радует, что среди большого количества участников есть и дети, представляющие свои регионы. Уважаемые преподаватели, спасибо вам за талантливых детей!»

Не менее насыщенной была и деловая программа выставки: профессионалы своего дела, именитые ювелиры и камнерезы провели творческие встречи, на которых поделились опытом с начинающими мастерами. Они прочитали лекции на темы: «Творчество. Огранка как искусство», «Пять столетий объемной мозаики», «Облагораживание ювелирных камней и материалов. Увеличение запасов и рентабельности эксплуатации месторождений камнесамоцветного сырья с применением методов облагораживания», а также осветили другие не менее интересные и важные темы, которые помогут мастерам в создании высококачественных работ.

В завершении мероприятия прошло награждение экспонентов выставки «Байкальский ювелирный салон». Свое заслуженное гран-при забрали «Байкалкварцсамоцветы», а вот золотой награды выставки удостоились «DAVID» и «Ауджа». Серебряные награды выставки достались «BEAVERS», «TOM GEM PLUS», «Аурусс Голден Кострома», «Якутские бриллианты», «Дом золота» и «CARINO», с чем мы их и поздравляем!

Можно с уверенностью сказать, что мероприятие было полезно как посетителям, которые приобрели изысканные изделия, так и мастерам, продемонстрировавшим результаты своего кропотливого труда - им выпала хорошая возможность побороться за звание лучшего и показать свои самые безупречные работы. Несомненно, в конкурсе не было проигравших мастеров, все были отмечены мэтрами. Отличие только в том, что кто-то уже получил свою высшую оценку, а у кого-то этот важный результат еще впереди, а это значит, что в 2020 году будет новый победитель со своей ни на что не похожей работой и высокой техникой мастерства.