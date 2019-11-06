В Иркутске чаще всего соискатели ищут работу в Иркутской нефтяной компании, Газпроме и Сбербанке

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировали запросы соискателей Иркутска на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей города. Чаще всего в Иркутске ищут вакансию для бухгалтера. Только за октябрь на сайте HeadHunter в октябре было 7 500 запросов по поиску работы в этой профессии.

Как сообщают в пресс-службе сервиса, на второй строчке по популярности водители (более 4 800 запросов), на третьей – администраторы (почти 3 000 запросов).

Также иркутяне активно ищут предложения для главного бухгалтера, кладовщика, экономиста, юриста, торгового представителя, менеджера и директора.

Конечно, запросов гораздо больше, чем только десять. Например, иркутяне 1 170 раз за месяц искали вакансии для инженеров, 897 – для поваров, 632 раза – для программистов. Кроме вакансий ряд соискателей с помощью поисковой строки ищут предложения от конкретных работодателей, например, от «Иркутской нефтяной компании» (569 запросов), «Газпрома» (400) или «Сбербанка» (290 раз).

Кандидаты интересуются временной (538), вечерней (506), удаленной работой (437).

Анализ запросов на hh.ru показал, что иркутяне ищут не только работу. Например, 445 пользователей искали «ничего не делать», «спать» - 226, «играть» -111. А счастье и надежду пытались найти 875 посетителей.