В Иркутском районе незаконно производили древесный уголь

В селе Урик Иркутского района пресекли незаконную деятельность по производству древесного угля. В отношении 52-летнего организатора возбуждено 6 дел об административных нарушениях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как выяснили сыщики, директор занимался предпринимательской деятельностью без лицензии и нанимал рабочих без российской регистрации. На территории базы правоохранители обнаружили лесоматериал различных пород неизвестного происхождения. Из незаконного оборота сыщики изъяли свыше полутора тонн лома металла.

Также возбуждены административные дела за непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной,представление заведомо ложной информации в декларации о сделках с древесиной, а также за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.