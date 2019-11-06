В Усолье-Сибирском управляющая компания задолжала 2,3 млн рублей

В Усолье-Сибирском директору одной из управляющих компаний назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Он должен был исполнить решение арбитражного суда Иркутской области погасить долги перед ресурсоснабжающей организацией и городской администрацией, но так этого и не сделал. Он задолжал 2,3 млн рублей. В отношении него возбуждено шесть уголовных дел, сообщили в УФССП России по региону.

Неплательщик, будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом, намеренно не принимал мер к исполнению судебных решений. Все заработанные деньги расходовал на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации и иные операции, несвязанные с погашением задолженности. Пресс-служба УФССП напоминает, что наказание не освобождает должника от исполнения судебных решений.