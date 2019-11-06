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В Японии эксперимент по сокращению рабочей недели привел к росту производительности на 40%, в России – это не сработает

6 ноября 2019

Японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на четырехдневную рабочую неделю. По источникам «Медузы», эксперимент проводился в августе. Дополнительный выходной в пятницу дали всем 2 300 сотрудникам. Зарплата осталась прежней, дни из отпуска не вычитали, сообщает Медуза.

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По сравнению с августом 2018 года, продуктивность увеличилась почти на 40%. Компания же сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше). 

Стоит напомнить, что в  России теоретическая возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю на высоком уровне публично обсуждается с лета 2019 года. Однако в Минтруде говорят, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.


/ СИА /
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