В Японии эксперимент по сокращению рабочей недели привел к росту производительности на 40%, в России – это не сработает

Японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на четырехдневную рабочую неделю. По источникам «Медузы», эксперимент проводился в августе. Дополнительный выходной в пятницу дали всем 2 300 сотрудникам. Зарплата осталась прежней, дни из отпуска не вычитали, сообщает Медуза.

По сравнению с августом 2018 года, продуктивность увеличилась почти на 40%. Компания же сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).

Стоит напомнить, что в России теоретическая возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю на высоком уровне публично обсуждается с лета 2019 года. Однако в Минтруде говорят, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.