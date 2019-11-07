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Лаборатория Касперского: мошенники нашли новый способ кражи личных данных

7 ноября 2019

Злоумышленники с помощью поддельных приглашений на аттестацию крадут логины и пароли сотрудников. Сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

О появлении нового способа корпоративного фишинга заявили в «Лаборатории Касперского»: сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. Таким образом злоумышленник получает доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов, сообщили «Известиям» в компании по борьбе с киберугрозами.

В крупнейших банках рассказали, что регулярно проводят обучение и проверки сотрудников, поэтому у подобного фишинга могут быть огромные масштабы. Не исключено, что таким способом уже взломано несколько тысяч почтовых аккаунтов, оценили эксперты.


/ СИА /
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