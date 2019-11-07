Трейс Майер назвал дату исчезновения криптовалют

Создатель «Proof of Keys» Трейс Майер призвал держателей криптовалют отказаться от ее хранения на сторонних сервисах.
Причиной нового обращения Майера стало закрытие канадской биржи Einstein Exchange, пользователи которой потеряли доступ к своим активам. Суммарный ущерб от закрытия составил $16 млн.
Трейс Майер призвал держателей Bitcoin и других монет взять под контроль свои средства и прекратить пользоваться биржами для хранения криптовалюты. В своем Twitter-аккаунте он предложил инвесторам вывести активы с торговых площадок 3 января 2020 года, в день создания первого блока Bitcoin.