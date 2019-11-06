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Банки престали принимать материнский капитал в качестве взноса по льготной ипотеке

6 ноября 2019

Взять льготный жилищный кредит под 5–6% годовых не получится в ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке. Жалобы на это появились на специализированных форумах, в колл-центрах кредитных организаций, сообщают «Известия».

Как выяснили «Известия», также в займах с господдержкой под 5–6% годовых для семей с детьми отказывают в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке.

Крупные банки мотивируют свой отказ принимать маткапитал для ипотеки с господдержкой тем, что берут только собственные деньги заемщика, к которым не относится субсидия от государства. При этом в постановлении правительства говорится, что заемщик оплачивает жилищный кредит за счет собственных средств, в том числе полученных из бюджета (то есть маткапитала).

Однако не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе. Например, банк «Дом.РФ», Абсолют Банк, «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс» и другие, рассказали, что они работают не во всех регионах и городах России. Поэтому не все семьи, имеющие право на льготу, реально могут ею воспользоваться. Также не все застройщики сотрудничают с небольшими банками.


/ СИА /
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