В Чунском районе незаконно нарубили лес на 6,5 млн рублей

В Чунском районе Иркутской области задержаны организаторы и активные участники группы, занимавшейся незаконными рубками деревьев. Возбуждены три уголовных дела. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 6,5 млн рублей, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские и оперативники ФСБ доставили в отдел внутренних дел 12 человек. Среди них был и 63-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является лидером организованной группы.

В дальнейшем были выявлены ещё три участка с незаконными вырубками объемом свыше 340 кубометров на сумму около 2 млн рублей. По этим фактам также возбуждены уголовные дела.

Изъято 29 транспортных средств, включая тяжелую лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили, а также семь бензопил, свыше миллиона рублей, компьютерная техника и документы, которые будут служить доказательством по уголовным делам.

Предполагаемому организатору и двум активным участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.