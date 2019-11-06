iPhone-шейринг: как в России начали сдавать в аренду телефоны от Apple

Крупнейший ретейлер техники Apple в России - re:Store и компания Forward Leasing запустили сервис лизинга смартфонов от Apple. Об этом сообщается «Forbes» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис предлагает взять в лизинг пять моделей iPhone — от предыдущего флагмана iPhone XS до новейшего iPhone 11 Pro. Месяц пользования iPhone 11 с объемом памяти 64 Гб будет стоить 3940 рублей (47 280 рублей за 12 месяцев). Покупка такого же смартфона в re:Store обойдется в 59 990 рублей.

На аренду iPhone 11 Pro Max с тем же запасом памяти потребуется 5950 рублей в месяц (71 400 рублей за 12 месяцев). В магазине такой смартфон сейчас стоит 99 990 рублей.

После 12 месяцев аренды участник программы может выкупить смартфон, доплатив «остаточную стоимость» единовременно или аналогичными частичными платежами.

В прошлом году «Форвард лизинг» совместно с Samsung начал предоставлять смартфоны южнокорейского производителя в лизинг. Согласно прогнозу PwC, к 2025 году рынок шеринговой экономики будет приносить доход в $674 млрд (20-кратный рост по сравнению с 2016 годом) по пяти ключевым направлениям: финансы, проживание, транспорте, поиск персонала и бытовые сервисы.